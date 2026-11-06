Το ΚΚΕ διοργανώνει συναυλία στο Πολυτεχνείο, για τα 53 χρόνια από τον ηρωικό ξεσηκωμό.

«Τραγουδάμε για τις αξίες και τα ιδανικά που παραμένουν ζωντανά». Με αυτά τα λόγια, η Νατάσσα Μποφίλιου καλεί τον κόσμο στη συναυλία που διοργανώνει το ΚΚΕ στο Πολυτεχνείο τη Δευτέρα (9/11), για τα 53 χρόνια από τον ηρωικό ξεσηκωμό.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο ιστορικό συγκρότημα του Πολυτεχνείου, στην Πατησίων, με τίτλο «Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό». Τη διοργανώνει η κομματική οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ και στη συναυλία τραγουδούν και παίζουν οι: Νατάσσα Μποφίλιου, Ηλίας Βαμβακούσης, Βασίλης Προδρόμου, Μιχάλης Ατσάλης, Γιάννης Δάφνος.

Το κάλεσμα της Μποφίλιου στη συναυλία

Το ΚΚΕ δημοσίευσε βίντεο- κάλεσμα της Νατάσσας Μποφίλιου στη συναυλία. Σε αυτό, καθισμένη στο πιάνο ερμηνεύει το «Ακορντεόν»- σε μουσική του Μάνου Λοΐζου και στίχους του Γιάννη Νεγρεπόντη.

«53 χρόνια μετά από τον ηρωικό ξεσηκωμό, στον χώρο του Πολυτεχνείου, τραγουδάμε για τη συλλογική μας μνήμη, τον αντιδικτατορικό και αντιφασιστικό αγώνα, τις αξίες και τα ιδανικά που παραμένουν ζωντανά. Τραγουδάμε γιατί χρειαζόμαστε την έμπνευση και τη δύναμη για να πορευτούμε προς το μέλλον», τονίζει η ερμηνεύτρια.

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