Τα νεότερα για την υγεία της.

Μία απρόσμενη ανάρτηση έκανε το μεσημέρι της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου η Μαριάντα Πιερίδη, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, μέσω της οποίας ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο.

Η γνωστή ερμηνεύτρια δημοσίευσε μία φωτογραφία αποκαλύπτοντας πως βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση, ωστόσο μέχρι εκείνη την ώρα, δεν γνώριζε τι ακριβώς προκάλεσε την κατάσταση και την οδήγησε στο νοσοκομείο.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας, η Μαριάντα Πιερίδη, προχώρησε σε μία νέα δημοσίευση μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, ενημερώνοντας τους διαδικτυακούς της φίλους για την κατάσταση της υγείας της.

Συγκεκριμένα, η ερμηνεύτρια δημοσίευσε μία φωτογραφία μέσα από τον θάλαμο του νοσοκομείου, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Αγαπημένοι μου, μη μου ανησυχείτε! Ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό, το προλάβαμε νωρίς και με λίγη ξεκούραση και φροντίδα θα είμαι πολύ σύντομα κοντά σας!!! Σας ευχαριστώ για κάμε μήνυμα και για όλη την αγάπη σας και τη θετική σας ενέργεια. Σας στέλνω μία μεγάλη αγκαλιά… Ξεκούραση για σήμερα και η μανούλα παρέα».

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Η πρώτη ανάρτηση της Μαριάντας Πιερίδη μέσα από το νοσοκομείο

Στην πρώτη της δημοσίευση, η Μαριάντα Πιερίδη απευθύνθηκε στους διαδικτυακούς της φίλους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Και από τη χαρά περνάς σε κάτι που ακριβώς, δεν ξέρω ακόμα τι είναι. Το άγχος η κούραση κάτι άλλο; Θα δείξει.. μόνο θετικές σκέψεις και ευχηθείτε μου να είναι όλα καλά».

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