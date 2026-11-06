Η αποκάλυψη του Φωκά Ευαγγελινού στον αέρα της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον».

Μία απρόσμενη είδηση έγινε γνωστή το πρωί της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, καθώς ο Φωκάς Ευγγελινός αποκάλυψε στον αέρα της ΕΡΤ ότι φέτος δεν θα συμμετάσχει στην ελληνική αποστολή για τη Eurovision 2027.

Η απόφασή του, φαίνεται να σχετίζεται με το βεβαρημένο πρόγραμμά του και με τις υποχρεώσεις του, οι οποίες τον κρατάνε μακριά από τη διοργάνωση του θεσμού.

Η αποκάλυψη του Φωκά Ευγγελινού στον αέρα της ΕΡΤ

Πιο συγκεκριμένα, το πρωί της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, ο Φωκάς Ευαγγελινός και ο Θέμης Καραμουρατίδης, βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή της ΕΡΤ «Πρωίαν σε είδον», όπου παραχώρησαν μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Τζένη Μελιτά και τον Φώτη Σεργουλόπουλο.

Οι δυο τους μίλησαν για την επαγγελματική τους πορεία και τα επόμενα βήματά τους στην καριέρα τους, ενώ ο γνωστός χορογράφος στο τέλος της συνέντευξης ζήτησε λίγο χρόνο ώστε να αποκαλύψει στο κοινό την απόφασή του για τη Eurovision 2027.

«Έχω πολλά μελλοντικά σχέδια, θέλω να γίνουν όλα πραγματικότητα… Μπορώ να πω κάτι; Εγώ φέτος, λόγω υποχρεώσεων δεν θα είμαι στη Eurovision. Δεν θα είμαι φέτος. Είναι πολύ ωραία η επιλογή της ΕΡΤ να πάει στη Θεσσαλονίκη. Είναι σούπερ αυτό που θα γίνει, εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους, αλλά μία χρονιά ας… Ναι, και άλλες χρονιές δεν έχω κάνει. Σταματούσα κάποια χρόνια. Αυτή η χρονιά, αισθάνομαι, λόγω υποχρεώσεων και λόγω πολλών πραγμάτων που θα συμβούν, ότι δεν θα είμαι. Όχι αισθάνομαι. Δεν θα είμαι», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Φωκάς Ευγγελινός.

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