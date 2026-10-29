Το «Sing for Greece» για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη.

Στην Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθούν φέτος οι τρεις βραδιές του εθνικού τελικού, «Sing for Greece 2027». Μέσα από τη διαδικασία θα αναδειχθεί ο εκπρόσωπος της Ελλάδας που θα ταξιδέψει στη Βουλγαρία για να εκπροσωπήσει τη χώρα στη Eurovision 2027.

Οι αιτήσεις για την υποβολή τραγουδιών είναι ακόμη ανοιχτές και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΡΤ αναμένεται να ολοκληρωθούν την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στις 23:59.

Παράλληλα, την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες διεξαγωγής των δύο ημιτελικών και του τελικού του «Sing for Greece 2027», που θα φιλοξενηθούν στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Το «Sing for Greece 2027» έρχεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη στις 9,11 και 13 Φεβρουαρίου.

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Eurovision 2027: Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΡΤ για τον «Sing for Greece 2027»

Έως είκοσι φιναλίστ θα διαγωνιστούν στους δύο ημιτελικούς που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 9 και την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου, διεκδικώντας την πρόκριση για τον Μεγάλο Τελικό που θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου.

Μετά την απόφαση της ΕΡΤ να γίνει το Sing for Greece στη Θεσσαλονίκη, η πόλη βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σημαντικής μουσικής διοργάνωσης που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και την αγάπη του κοινού και θα αποτελέσει την αφετηρία της διαδρομής προς το Μπουργκάς, όπου τον Μάιο του 2027 θα διεξαχθεί ο 71ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision.

Η επιλογή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης τηλεοπτικής παραγωγής, καθώς το σύνολο των εγκαταστάσεων, ο τεχνολογικός εξοπλισμός και η χωρητικότητα του μπορούν να υποστηρίξουν τις ανάγκες των τριών ιδιαίτερα απαιτητικών ζωντανών σόου.

Σε ότι αφορά τη διαδικασία υποβολής προτάσεων για το Sing for Greece 2027, η προθεσμία πλησιάζει στο τέλος της, με καταληκτική ημερομηνία την Κυριακή 1η Νοεμβρίου και ώρα 23:59. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αξιοποιήσουν το τελευταίο διάστημα υποβολής προτάσεων και να συμμετάσχουν στη διαδικασία που θα αναδείξει το τραγούδι και τον καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.