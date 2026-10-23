Όσα είπε ο τραγουδιστής για την πατρότητα, τη Eurovision και την κόντρα Βίσση – Καρβέλα.

Ο Θοδωρής Μαραντίνης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου.

Μέσα από τις σύντομες δηλώσεις που παραχώρησε, ο γνωστός ερμηνευτής αναφέρθηκε στην επαγγελματική του πορεία και στον ρόλο του πατέρα. Παράλληλα, μίλησε για το ενδεχόμενο συμμετοχής του στη Eurovision, ενώ κλήθηκε να σχολιάσει και την κόντρα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα.

Όσα δήλωσε ο Θοδωρής Μαρνίνης στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα»

Στην αρχή της συζήτησης, ο Θοδωρής Μαραντίνης στάθηκε στην πατρότητα, σημειώνοντας ότι είναι ο «πιο σημαντικός ρόλος στη ζωή» του και αστειευόμενος ανέφερε ότι ο συνδυασμός της γονεϊκότητας και της πατρότητας ευθύνεται για τους μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια του:

«Ο πιο σημαντικός ρόλος μου είναι του πατέρα. Τους μαύρους κύκλους τους βλέπετε; Έτσι συνδυάζονται. Μόνο έτσι, δεν γίνεται αλλιώς… Εμένα που τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει αρκετά. Αρχίζει και γίνεται λίγο πιο εύκολο πρακτικά. Ψυχικά είναι πάντα το ίδιο, γιατί το μυαλό σου, η ψυχή σου και η έγνοια σου είναι πάντα στα παιδιά σου».

Η διαμάχη της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Θοδωρής Μαραντίνης κλίθηκε να απαντήσει σε ερώτηση αναφορικά με την διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα.

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Στην τοποθέτησή του, ο ερμηνευτής, επέλεξε να εστιάσει περισσότερο στα πνευματικά δικαιώματα και τις «δεσμεύσεις» που δημιουργούνται μεταξύ του συνθέτη και του ερμηνευτή: «Αυτό είναι έτσι ως βάση νόμου. Σε αυτόν ανήκουν τα τραγούδια, στον δημιουργό ανήκουν πάντα, στον καλλιτέχνη ανήκουν άλλα πράγματα. Προφανώς υπάρχουν δεσμεύσεις. Μπορεί να υπάρχουν λόγοι που κάποιος μπορεί να απαιτήσει πιο ακραία πράγματα, αλλά αυτό θα πρέπει να έχει μία βάση λίγο πιο συγκεκριμένη και όχι κάποια ένταση της στιγμής. Αυτή είναι η δική μου γνώμη».

Το ενδεχόμενο συμμετοχή στη Eurovision

Κλείνοντας, ο ερμηνευτής απάντησε σε ερωτήσεις αναφορικά με τη Eurovision και το ενδεχόμενο να έδινε το παρών στη σκηνή, με τον ίδιο να διευκρινίζει πως είναι κάτι που δεν θα απέκλειε αρκεί να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες: «Δεν είμαι από τους καλλιτέχνες που λένε ‘ποτέ’. Θεωρώ για εμένα θα ήταν πολύ σημαντικό να νιώθω ότι έχω ένα τραγούδι το οποίο ταιριάζει και σε εμένα και στο πλαίσιο του διαγωνισμού. Αν είχα κάτι τέτοιο, σίγουρα θα ήθελα να το προτείνω».

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