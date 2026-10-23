Το εντυπωσιακό φωτογραφικό άλμπουμ από την ημέρα των γενεθλίων της.

Τα γενέθλιά της είχε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου η Κιμ Καρντάσιαν, η οποία γιόρτασε την ξεχωριστή αυτή ημέρα, μία βραδιά γεμάτη λάμψη, σικ εμφανίσεις, χαμόγελα και μία τούρτα υπερπαραγωγή.

Η γνωστή επιχειρηματίας επέλεξε να γιορτάσει τα 46 της χρόνια φορώντας δύο εντυπωσιακές δημιουργίες υψηλής ραπτικής, κερδίζοντας την προσοχή και τα βλέμματα όσων στάθηκαν στο πλευρό της.

Η Κιμ Καρντάσιαν , έπαιξε με τα χρώματα του πράσινου και του κόκκινου, με την τούρτα των γενεθλίων της να είναι προσαρμοσμένη στα χρώματα των συνόλων που επέλεξε για τη βραδιά.

Στο νέο φωτογραφικό άλμπουμ που δημοσίευσε το πρωί της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, η Κιμ Καρντάσιαν μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένα στιγμιότυπα από τη βραδιά των γενεθλίων της.

{https://www.instagram.com/p/De0hel1DITl/?img_index=11}

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Σε ορισμένες φωτογραφίες εμφανίζεται χαμογελαστή να ποζάρει στον φακό της κάμερας, ενώ σε άλλες σβήνει τα κεράκια της εντυπωσιακής τούρτας της. Σε μερικά από τα στιγμιότυπα, μάλιστα, απαθανατίζεται με τις φίλες της, απολαμβάνοντας ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς.

Από το πλευρό της δεν έλειπαν η αδερφή της, Κλόι Καρντάσιαν, αλλά και η μητέρα της, Κρις Τζένερ, οι οποίες βρέθηκαν μαζί της για να γιορτάσουν τα γενέθλιά της.