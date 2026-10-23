Η παρουσιάστρια να και έχει χωρίσει διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον πρώην σύζυγό της.

Για τη συγκατοίκηση με τον πρώην σύζυγό της, Μιχάλη Ανδρούτσο μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες η Νικολέτα Ράλλη. Η παρουσιάστρια ανέφερε οτι μένει στο ίδιο σπίτι με τον πρώην σύζυγό της, με τον οποίο διατηρεί πολύ καλές σχέσεις.

Όπως δήλωσε στην κάμερα του Happy Day: «Με τον πρώην σύζυγό μου μένουμε ακόμα στο ίδιο σπίτι. Σιγά-σιγά φτιάχνει το σπίτι του, να είμαστε κοντά, να είμαστε καλά, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Οι σχέσεις μας είναι πάρα πολύ καλές και όποιος μας ξέρει το πιστεύει, δεν περίμενε κάτι άλλο. Όσοι δεν μας ξέρουν λένε πώς είναι δυνατόν».

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