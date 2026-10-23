Ο γνωστός σκηνοθέτης αποκάλυψε γιατί απέρριψε την πρόταση από το Χόλιγουντ και μίλησε για τον άγριο καβγά του με τον Ίαν ΜακΚέλεν

Τις επαγγελματικές προτάσεις που έχει δεχτεί από την Αμερική και τη Γαλλία, αλλά και τους λόγους για τους οποίους προτιμά να δημιουργεί στην Ελλάδα, αποκάλυψε ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

Ο γνωστός σκηνοθέτης, μιλώντας στην εκπομπή «Νωρίς - νωρίς» αναφέρθηκε στις συνεργασίες που του προτάθηκαν στο εξωτερικό, στην επικοινωνία του με τον Αλ Πατσίνο και στη γνωριμία του με τον Ίαν ΜακΚέλεν.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι, παρά τις σημαντικές ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν μπροστά του, δεν αισθάνεται την ανάγκη να αναζητήσει επαγγελματική καταξίωση εκτός συνόρων. Όπως εξήγησε, προτεραιότητά του είναι να επικοινωνεί τις ιδέες και τους προβληματισμούς του μέσα από την ελληνική γλώσσα και τη συνεργασία με Έλληνες ηθοποιούς.

«Δεν καταλαβαίνω αυτή την ξενολαγνεία»

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας αποκάλυψε ότι έχει δεχτεί προτάσεις για τη δημιουργία τηλεοπτικής σειράς και ταινίας από την Αμερική και τη Γαλλία, ωστόσο δεν μπήκε στη διαδικασία να τις αποδεχτεί.

«Με ενδιαφέρει να μοιράζομαι τις σκέψεις και τις αγωνίες μου στη γλώσσα μου με τους Έλληνες ηθοποιούς», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η ελληνική κινηματογραφική και θεατρική σκηνή διαθέτει αξιόλογους καλλιτέχνες και μια γλώσσα που του επιτρέπει να εκφράζεται όπως επιθυμεί.

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Μάλιστα, σημείωσε ότι ορισμένα από τα ονόματα που του προτάθηκαν για πιθανές συνεργασίες ήταν τόσο μεγάλα, ώστε η προοπτική να συνεργαστεί μαζί τους τον είχε αφήσει άφωνο. Παρ' όλα αυτά, η διεθνής αναγνώριση δεν αποτελεί για εκείνον αυτοσκοπό.

«Αν σας πω πρόσωπα που μου έχουν πει να συνεργαστούμε για τους σκηνοθετήσω, και εγώ κόντεψα να λιποθυμήσω. Δεν την καταλαβαίνω αυτή την ξενολαγνεία. Έχουμε ηθοποιούς και ωραία γλώσσα, γιατί να πάω έξω;».

Η επικοινωνία με τον Αλ Πατσίνο και η διαφωνία με τον Ίαν ΜακΚέλεν

Ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε και στις επαφές του με δύο σπουδαία ονόματα του παγκόσμιου κινηματογράφου, τον Αλ Πατσίνο και τον Ίαν ΜακΚέλεν, αποκαλύπτοντας ότι η επικοινωνία του με τον δεύτερο δεν εξελίχθηκε με τον καλύτερο τρόπο.

Όπως περιέγραψε, οι δυο τους είχαν έντονη διαφωνία σχετικά με ένα έργο, με αποτέλεσμα να τερματίσουν την τηλεφωνική τους συνομιλία σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα. Ο ίδιος εκτίμησε, μάλιστα, με χιούμορ, ότι ο Βρετανός ηθοποιός πιθανότατα δεν θα ήθελε να τον συναντήσει ξανά.

Αντίθετα, η επικοινωνία του με τον Αλ Πατσίνο συνδέθηκε με μια σημαντική επαγγελματική πρόταση, η οποία αφορούσε την αμερικανική εκδοχή της επιτυχημένης σειράς «Έτερος Εγώ».

Γιατί απέρριψε το αμερικανικό remake του «Έτερος Εγώ»

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας αποκάλυψε ότι είχε τη δυνατότητα να συμμετάσχει στην αμερικανική μεταφορά του «Έτερος Εγώ», με τον Αλ Πατσίνο να αναλαμβάνει τον ρόλο του εγκληματολόγου. Ωστόσο, η εκδοχή του σεναρίου που του παρουσιάστηκε δεν τον ικανοποίησε.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η προσαρμογή είχε αποκτήσει έναν υπερβολικά αμερικανικό χαρακτήρα, κάτι που δεν ταίριαζε στη δική του προσέγγιση. Για τον λόγο αυτό αποφάσισε να αρνηθεί την πρόταση, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε να αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για τη διεθνή του πορεία.

«Δεν είχα τη μαγκιά, αλλά είχα την πολυτέλεια να μπορώ να πω όχι», δήλωσε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι η απόφασή του δεν προέκυψε από διάθεση επίδειξης, αλλά από τη δυνατότητα να επιλέξει τη δουλειά που πραγματικά τον εκφράζει.

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