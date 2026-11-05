Ο σκηνοθέτης παρενέβη τηλεφωνικά και κατηγόρησε την εκπομπή για παραποίηση των δηλώσεών του.

Την έντονη ενόχλησή του για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκαν τηλεοπτικά οι δηλώσεις του σχετικά με τη Σαμπρίνα και την Αγγελική Ηλιάδη εξέφρασε ο Σωτήρης Τσαφούλιας, μέσα από τηλεφωνική παρέμβαση στην εκπομπή «Το Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα, το πρωί της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου 2026.

Ο γνωστός σκηνοθέτης κατηγόρησε την εκπομπή για παραποίηση του νοήματος των λεγομένων του, υποστηρίζοντας πως το μοντάζ δημιούργησε την εντύπωση ότι χαρακτήρισε τις δύο τραγουδίστριες «αμόρφωτες», ενώ η πραγματική του τοποθέτηση ήταν εντελώς διαφορετική.

«Να πω ότι δεν το περίμενα καθόλου αυτό από εσάς. Είστε εκτός θέματος και παραπλανάτε τον κόσμο. Κατηγορώ τις δύο κυρίες στη συνέντευξή μου; Υπάρχει τέτοια φράση; Μίλησα για μορφωτικό επίπεδο; Βάλτε τη δήλωση ολόκληρη, κι ας είναι και μονταρισμένη», ανέφερε αρχικά ο Σωτήρης Τσαφούλιας, ζητώντας να προβληθεί το πλήρες απόσπασμα της συνέντευξής του.

Η έντονη αντιπαράθεση με τον Γιώργο Λιάγκα

Η τηλεφωνική παρέμβαση του σκηνοθέτη συνεχίστηκε σε υψηλούς τόνους, με τον ίδιο να επιμένει πως οι δηλώσεις του είχαν παρερμηνευθεί και πως του αποδόθηκε μια προσβλητική αναφορά που δεν έκανε.

«Παραποιήσατε τη δήλωσή μου. Με κατηγορείτε για κάτι τόσο χυδαίο. Με τρολάρετε εκεί τόση ώρα. Τη δήλωσή μου την είδατε ο ίδιος ή σας πληροφόρησαν οι συνεργάτες σας;», είπε χαρακτηριστικά.

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Στη συνέχεια, εξήγησε πως η αναφορά του στις δύο τραγουδίστριες αφορούσε την έκπληξή του για τις αντιδράσεις τους, καθώς τις θεωρούσε γυναίκες που είχαν πρωτοπορήσει και είχαν συμβάλει στην κατάρριψη στερεοτύπων.

«Εγώ είπα ότι από όλα τα άτομα που περίμενα να αντιδράσουν, ήταν οι τελευταίες αυτές οι δύο κυρίες, γιατί ήταν ανοιχτόμυαλες. Δεν προσέβαλα, είμαι ο τελευταίος που θα το έκανα. Από εσάς περίμενα να είστε οι πρώτοι που θα εξηγούσατε τι εννοούσα», τόνισε ο σκηνοθέτης.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Λιάγκας άκουσε τις διευκρινίσεις του Σωτήρη Τσαφούλια και παραδέχτηκε πως είχε αντιληφθεί διαφορετικά το νόημα της τοποθέτησής του.

«Χαίρομαι που το διευκρινίσατε, αλλά αν το παραποίησα εγώ, πιθανόν να το έχουν κάνει και οι άλλες εκπομπές. Μένουμε σε αυτό, λοιπόν. Διευκρινίσατε απολύτως και εδώ υπάρχει τελεία οριστική», ανέφερε, επιχειρώντας να βάλει τέλος στην τηλεοπτική αντιπαράθεση.

Η αρχική τοποθέτηση του Σωτήρη Τσαφούλια για τις αμβλώσεις

Η συζήτηση ξεκίνησε από συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Σωτήρης Τσαφούλιας στο vidcast «Rainbow Mermaids», όπου είχε τοποθετηθεί για το δικαίωμα των γυναικών στην αυτοδιάθεση του σώματός τους και το ζήτημα των αμβλώσεων.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο σκηνοθέτης είχε αναφερθεί στις αντιδράσεις που είχε δεχθεί για τις απόψεις του, εκφράζοντας την έκπληξή του για το γεγονός ότι μεταξύ των επικριτών του βρίσκονταν η Αγγελική Ηλιάδη και η Σαμπρίνα.

«Το έχω πει αυτό πολλές φορές και θα με βρίζουνε γι’ αυτό και συνεχίζουν να με βρίζουνε. Και το εντυπωσιακό είναι ότι σε βρίζουν άτομα που δεν το περιμένεις. Δηλαδή να σε κατηγορούν για αμορφωσιά η Αγγελική Ηλιάδη και η Σαμπρίνα, επειδή λες το δικαίωμα της γυναίκας να ορίζει το σώμα της», είχε δηλώσει.

Μάλιστα, είχε προσθέσει: «Και λες, από όλο τον κόσμο που θα μπορούσε να με κράξει, αυτές οι δύο γυναίκες που υπήρξαν πρωτοπόρες στην εποχή τους, που έσπασαν στερεότυπα… Αντί να έρθει να μου την πει η Ελένη Λουκά, μου τη λέει η Σαμπρίνα;».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmm9m27auc2p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η αντίδραση της Σαμπρίνας

Λίγο πριν από την τηλεφωνική παρέμβαση του Σωτήρη Τσαφούλια στο «Πρωινό», η εκπομπή είχε μεταδώσει και δηλώσεις της Σαμπρίνας σχετικά με την αναφορά του σκηνοθέτη.

Η τραγουδίστρια είχε εμφανιστεί να αντιμετωπίζει με χιούμορ την υπόθεση, σημειώνοντας: «Δεν στεναχωρήθηκα με τις δηλώσεις του Τσαφούλια, νιώθω ότι ανήκω σε εκλεκτή παρέα».

Με τις διευκρινίσεις του στον τηλεοπτικό αέρα, ο Σωτήρης Τσαφούλιας θέλησε να αποσαφηνίσει το πραγματικό νόημα της αρχικής του τοποθέτησης, απορρίπτοντας την ερμηνεία ότι είχε προσβάλει τις δύο τραγουδίστριες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmn68qb1uvf5?integrationId=40599y14juihe6ly}