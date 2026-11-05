Οι τεχνολογικοί όμιλοι επιχειρούν να προσφέρουν απτά οικονομικά οφέλη στις κοινότητες που φιλοξενούν τις εγκαταστάσεις τους, όπως μερίσματα, χρηματοδότηση σχολείων και δήμων, περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και εγγυήσεις για τα εργασιακά δικαιώματα.

Η βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης επιχειρεί να αλλάξει την εικόνα των επενδύσεων ύψους 10 τρισ. δολαρίων σε υποδομές, καθώς οι πολίτες αντιδρούν όλο και πιο έντονα στην ανεξέλεγκτη κατασκευή data centers στις ΗΠΑ. Στο τραπέζι μπαίνουν οικονομικά ανταλλάγματα για τις τοπικές κοινωνίες, ενισχύσεις στα σχολεία, περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και προστασία των εργαζομένων.

Οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας βρίσκονται σε αγώνα δρόμου για να επαναπροσδιορίσουν τη στρατηγική τους απέναντι στις τοπικές κοινωνίες, μετά το ηχηρό μήνυμα των ψηφοφόρων στις ενδιάμεσες εκλογές. Σε δημοψηφίσματα και εκλογικές αναμετρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, οι πολίτες τάχθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία υπέρ των περιορισμών στην κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων.

Οι τεχνολογικοί όμιλοι επιχειρούν να προσφέρουν απτά οικονομικά οφέλη στις κοινότητες που φιλοξενούν τις εγκαταστάσεις τους, όπως μερίσματα, χρηματοδότηση σχολείων και δήμων, περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και εγγυήσεις για τα εργασιακά δικαιώματα.

Όπως επισημαίνει το Axios, οι ψηφοφόροι έστειλαν σαφές μήνυμα ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούν την ανεξέλεγκτη επέκταση των κέντρων δεδομένων. Αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι το εκλογικό αποτέλεσμα θα επιβραδύνει, αλλά δεν ανακόψει, την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων στις ΗΠΑ και οι μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου επιχειρούν να αλλάξουν στρατηγική, προκειμένου να αποτρέψουν μια εξέλιξη που θα μπορούσε να απειλήσει την ανάπτυξη του κλάδου.

Το κατά πόσο θα καταφέρουν να υλοποιήσουν τις υποσχέσεις τους θα επηρεάσει καθοριστικά τον ρυθμό της παγκόσμιας κούρσας για την τεχνητή νοημοσύνη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Κρις Λέιν, επικεφαλής παγκόσμιων υποθέσεων της OpenAI, συνέκρινε τη στροφή που καλείται να πραγματοποιήσει ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης με την πολιτική ανατροπή που ακολούθησε τις εκλογές του 1996 στις ΗΠΑ, όταν οι Ρεπουμπλικανοί είχαν επικρατήσει των Δημοκρατικών με μεγάλη διαφορά σε μια ιστορική εκλογική αναμέτρηση για το Κογκρέσο.

«Πολλά μπορούν να συμβούν μέσα σε δύο χρόνια», δήλωσε στο Axios. «Έξυπνοι και ικανοί άνθρωποι λαμβάνουν τα μηνύματα των ψηφοφόρων, τα αξιολογούν και προσαρμόζουν ανάλογα τη στάση τους».

Όπως εξήγησε, για να εξασφαλίσουν τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, οι εταιρείες θα πρέπει «να καταστήσουν απολύτως σαφές ότι τα data centers μπορούν να αποτελέσουν μακροπρόθεσμα, βιώσιμα έργα, με τη δυνατότητα να μεταμορφώσουν οικονομικά τις κοινότητες που τα φιλοξενούν».

Το εκλογικό μήνυμα

Η στάση των ψηφοφόρων απέναντι στα κέντρα δεδομένων αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στην κάλπη. Σε 10 πολιτείες, οι προτάσεις για τον περιορισμό της κατασκευής κέντρων δεδομένων εγκρίθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία, με το αποτέλεσμα να διαμορφώνεται σε 43 υπέρ και μόλις μία κατά. Κατά μέσο όρο, το 75% των ψηφοφόρων τάχθηκε υπέρ των περιορισμών.

Στο Τέξας, ο νέος Δημοκρατικός κυβερνήτης έχει δεσμευτεί να διατηρήσει σε ισχύ το μορατόριουμ για την κατασκευή νέων data centers, έως ότου το πολιτειακό νομοθετικό σώμα προχωρήσει στην ψήφιση συνολικών μεταρρυθμίσεων.

Ανάλογους περιορισμούς υποστηρίζουν και υποψήφιοι που επικράτησαν σε άλλες πολιτείες όπου αναπτύσσονται νέες εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με αναλυτές, κινδυνεύει να καθυστερήσει η υλοποίηση έργων που αντιστοιχούν στο 60% περίπου της δυναμικότητας των data centers που σχεδιάζεται να λειτουργήσουν στις ΗΠΑ έως το 2028.

Οι Δημοκρατικοί δεν επιδιώκουν να σταματήσουν τα data centers

Η ανάληψη της εξουσίας από τους Δημοκρατικούς δεν σημαίνει ότι θα μπει τέλος στην κατασκευή τους. Η Βιρτζίνια, όπου οι Δημοκρατικοί ελέγχουν όλους τους πολιτειακούς θεσμούς, αποτελεί ήδη τον μεγαλύτερο κόμβο κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ. Παράλληλα, τα συνδικάτα συγκαταλέγονται στους ισχυρότερους υποστηρικτές της ανάπτυξης του κλάδου.

Ωστόσο, πολλοί από τους νεοεκλεγέντες πολιτικούς θέτουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις προς τις εταιρείες τεχνολογίας:

Να αναλαμβάνουν οι ίδιες το κόστος των απαραίτητων υποδομών και να εξασφαλίζουν την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζονται, χωρίς να μετακυλίεται η επιβάρυνση του δικτύου στους υπόλοιπους καταναλωτές.

Να καταργηθούν οι φορολογικές ελαφρύνσεις, οι οποίες πλέον αντιμετωπίζουν έντονες πιέσεις για απόσυρση.

Να υπάρχουν σαφείς εγγυήσεις για την περιβαλλοντική προστασία και τα εργασιακά δικαιώματα.

Να σταματήσουν οι συμφωνίες εμπιστευτικότητας και οι διαπραγματεύσεις πίσω από κλειστές πόρτες, που ενισχύουν την καχυποψία των τοπικών κοινωνιών.

Οι τεχνολογικοί κολοσσοί στην αντεπίθεση

Οι Amazon, Google, Microsoft, OpenAI και άλλοι μεγάλοι επενδυτές και κατασκευαστές κέντρων δεδομένων είχαν αρχίσει να παρουσιάζουν ένα νέο σχέδιο για την εξασφάλιση της κοινωνικής αποδοχής, ακόμη και πριν από τον «σεισμό» που προκάλεσαν οι εκλογές της Τρίτης.

Πολλές από τις προτάσεις τους περιλαμβάνουν ήδη μέτρα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των τοπικών κοινωνιών, όπως δεσμεύσεις ότι οι εταιρείες που αναπτύσσουν data centers θα αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου το κόστος των απαραίτητων υποδομών και της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν.

Οι παραχωρήσεις αυτές ενδέχεται να αυξήσουν το κόστος κατασκευής και λειτουργίας των κέντρων δεδομένων. Ωστόσο, ένας πιο αργός ρυθμός ανάπτυξης θα βοηθούσε τις εταιρείες να απορροφήσουν τις πρόσθετες δαπάνες.

Οικονομικά ανταλλάγματα

Η δημιουργία θέσεων εργασίας δεν αρκεί για να εξασφαλίσει τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, καθώς πολλές από αυτές είναι προσωρινές και αφορούν κυρίως την περίοδο κατασκευής των εγκαταστάσεων.

Αντίθετα, αναμένεται να αυξηθούν οι άμεσες οικονομικές παροχές, στα πρότυπα των μπόνους ύψους 50.000 δολαρίων που δόθηκαν σε εκπαιδευτικούς μετά την κατασκευή ενός μεγάλου κέντρου δεδομένων της Meta στη Λουιζιάνα.

Η Amazon έχει δεσμεύσει 1 δισ. δολάρια για επενδύσεις στις κοινότητες που φιλοξενούν κέντρα δεδομένων της, σε βάθος πενταετίας. Η Microsoft έχει παρουσιάσει αντίστοιχα το πρόγραμμα «Datacenter Community Pledge».

Την Πέμπτη, η OpenAI ανακοίνωσε το «Compute Campus Policy Blueprint», παρουσιάζοντας δεσμεύσεις δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση δωρεάν σχολικών γευμάτων, πάρκων, υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης κ.ά.

Με πληροφορίες από Axios