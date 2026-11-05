Οι έλεγχοι στα σχολικά κυλικεία πραγματοποιήθηκαν από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 31 Οκτωβρίου με εντολή του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά.

Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών μηχανισμών της Περιφέρειας Αττικής τα σχολικά κυλικεία με στόχο την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Περιφέρεια, μέσα σε διάστημα μόλις ενάμιση μήνα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 710 έλεγχοι, κατά τους οποίους εντοπίστηκαν 72 παραβάσεις και επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 122.500 ευρώ.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 31 Οκτωβρίου, έπειτα από σχετική εντολή του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά. Από τους 710 ελέγχους, οι 471 αφορούσαν σχολικά κυλικεία, ενώ οι υπόλοιποι 239 πραγματοποιήθηκαν σε επιχειρήσεις τροφίμων που δραστηριοποιούνται κοντά σε σχολικά συγκροτήματα. Παράλληλα, δύο ακόμη περιπτώσεις βρίσκονται υπό εξέταση από τις αρμόδιες επιτροπές. Η ελεγκτική δραστηριότητα κάλυψε το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Αττικής, από το κέντρο της Αθήνας μέχρι την Ανατολική και τη Δυτική Αττική, τον Πειραιά και τα νησιά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι τα ελεγκτικά κλιμάκια επισκέφθηκαν επιπλέον 298 σχολικές μονάδες στις οποίες διαπιστώθηκε ότι δεν λειτουργούσε κυλικείο.

Αναλυτικά, πραγματοποιήθηκαν:

Κεντρικός Τομέας Αθηνών: 161 έλεγχοι.

Βόρειος Τομέας Αθηνών: 104 έλεγχοι.

Νότιος Τομέας Αθηνών: 133 έλεγχοι.

Δυτικός Τομέας Αθηνών: 80 έλεγχοι.

Ανατολική Αττική: 98 έλεγχοι.

Δυτική Αττική: 12 έλεγχοι.

Πειραιάς και Νήσοι: 122 έλεγχοι.

Η Περιφέρεια Αττικής ξεκαθαρίζει ότι οι έλεγχοι δεν περιορίζονται σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αλλά θα συνεχιστούν σε όλες τις περιοχές της Αττικής. Στο επίκεντρο βρίσκονται τόσο τα σχολικά κυλικεία όσο και οι επιχειρήσεις τροφίμων που λειτουργούν εντός ή κοντά σε σχολικά συγκροτήματα, με στόχο την τήρηση της νομοθεσίας και την προστασία των μαθητών από ενδεχόμενους κινδύνους που σχετίζονται με την προμήθεια και κατανάλωση τροφίμων.

Νίκος Χαρδαλιάς: «Στην υγεία των παιδιών μας δεν χωρούν εκπτώσεις»

Τη συνέχιση των ελέγχων με την ίδια αυστηρότητα προανήγγειλε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία της υγείας των μαθητών αποτελεί καθημερινή ευθύνη των αρμόδιων υπηρεσιών. Όπως δήλωσε: «Όταν μιλάμε για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών μας, δεν υπάρχουν περιθώρια εκπτώσεων, συμβιβασμών ή ανοχής. Κάθε γονιός που στέλνει το παιδί του στο σχολείο πρέπει να αισθάνεται ασφαλής. Να γνωρίζει ότι τα τρόφιμα που αγοράζει το παιδί του από το σχολικό κυλικείο ή από ένα κατάστημα δίπλα στο σχολείο υπόκεινται στους προβλεπόμενους ελέγχους και ότι οι αρμόδιες αρχές κάνουν τη δουλειά τους με συνέπεια και αυστηρότητα». «Το δόγμα μας είναι και παραμένει ένα: μηδενική ανοχή σε πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Και όταν πρόκειται για τα παιδιά μας, η ευθύνη αυτή γίνεται ακόμη μεγαλύτερη», τόνισε χαρακτηριστικά.