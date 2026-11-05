«Ήμουν εξαρτημένος από το στοίχημα και χρειαζόμουν λεφτά για να παίζω» είπε ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ιδρυτής της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», ο οποίος μετά την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ο οποίος απολογήθηκε σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, ενώπιον του ανακριτή Θεσσαλονίκης, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για υπεξαίρεση 2,9 εκατ. ευρώ από δωρεές που προορίζονταν για άρρωστα παιδιά μέσω της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχθηκε τις πράξεις του, εκφράζοντας τη μεταμέλειά του για την υπόθεση και ζητώντας συγγνώμη τόσο από τους εμπλεκόμενους όσο και από την κοινωνία, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο συνήγορός του.

Ο ίδιος απέδωσε την υπεξαίρεση στον εθισμό του στον στοιχηματισμό, υποστηρίζοντας ότι χρειαζόταν συνεχώς χρήματα για να παίζει.

«Είμαι μετανιωμένος και συντετριμμένος. Ζητάω ειλικρινά και όχι προσχηματικά συγγνώμη από όλους. Ήμουν εξαρτημένος από το στοίχημα και χρειαζόμουν λεφτά για να παίζω. 400.000-600.000 είναι τα χρήματα που δεν αποδόθηκαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν έκανε πολυτελή ζωή, σημειώνοντας πως είχε μεγαλομανία και επιθυμούσε να εμφανίζεται κοινωνικά ανώτερος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Δεν έκανα πολυτελή βίο. Είχα μεγαλομανία και ήθελα να φαίνομαι κοινωνικά ανώτερος. Ήμουν τελείως εξαρτημένος από το στοίχημα. Τα χρήματα που χρησιμοποίησα για πολυτελή ζωή είναι ελάχιστα», δήλωσε.

Ο κατηγορούμενος περιέγραψε, επίσης, την έκταση της ενασχόλησής του με τον στοιχηματισμό, λέγοντας ότι σε καθημερινή βάση μπορεί να πραγματοποιούσε έως και 30 διαφορετικά πονταρίσματα.

Τέλος, υποστήριξε ότι οι γονείς των παιδιών απευθύνονταν από μόνοι τους στη ΜΚΟ για οικονομική βοήθεια, διαψεύδοντας ότι γινόταν προσπάθεια προσέλκυσης δωρητών με παραπλανητικό τρόπο. Ανέφερε, ακόμη, ότι μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης δέχονται απειλές συγγενικά του πρόσωπα και μέλη της οικογένειάς του.