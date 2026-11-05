Το ξεχωριστό βίντεο από την πρόβα με την μπάντα του.

Ξεχωριστή φαίνεται πως είναι η σημερινή ημέρα για τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, καθώς ο γνωστός ερμηνευτής γιορτάζει τα 48α γενέθλιά του.

Το πρωί της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου, ο τραγουδιστής, επέλεξε να προχωρήσει σε μία ξεχωριστή ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, θέλοντας να ευχαριστήσει τους διαδικτυακούς του φίλους για τις ευχές που του έχουν χαρίσει μέχρι τώρα.

Ο ίδιος, εμφανίζεται μέσα στο στούντιο να κάνει πρόβα με την μπάντα του, ερμηνεύοντας ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της δισκογραφίας του, το «Ακατάλληλη Σκηνή».

Μέσα από τη λεζάντα της δημοσίευσής του, έστειλε το δικό του μήνυμα στους διαδικτυακούς του φίλους, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Γενέθλια εν μέσω προβών, αλλά και με τόσες όμορφες και ζεστές ευχές που κάνουν τη μέρα πραγματικά ξεχωριστή! Σας ευχαριστώ πολύ μέσα από την καρδιά μου!».

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Παράλληλα, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έκανε αναδημοσίευση σε ορισμένα Instagram stories τα οποία προέρχονται από ανθρώπους που θέλησαν να του ευχηθούν για τα γενέθλιά του.