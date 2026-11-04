Έκκληση της οικογένειας του θύματος τροχαίου στη Λεωφόρο Αθηνών – Αναζητείται ασημί Mitsubishi Colt που αφού τον παρέσυρε τον εγκατέλειψε.

Έκκληση για τον εντοπισμό μαρτύρων απευθύνουν συγγενείς και φίλοι ενός οδηγού σκούτερ στη Λεωφόρο Αθηνών, το απόγευμα της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, καθώς αναζητούν στοιχεία για τον οδηγό που τον παρέσυρε και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.

Το θύμα, πατέρας ενός 10χρονου παιδιού, οδηγούσε σκούτερ όταν σημειώθηκε η σύγκρουση με αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τη δημόσια έκκληση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το περιστατικό σημειώθηκε μεταξύ 17:45 και 18:15, στο ύψος της γέφυρας της οδού Θηβών. Το όχημα που εμπλέκεται και αναζητείται ο οδηγός του είναι ένα ασημί Mitsubishi Colt.

Αναζητούν μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας

Οι συγγενείς και οι φίλοι του οδηγού προσπαθούν να συγκεντρώσουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό του οδηγού και στη διαλεύκανση των συνθηκών του τροχαίου. Για τον λόγο αυτό, απευθύνουν έκκληση σε όσους κινούνταν στη Λεωφόρο Αθηνών το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ενδέχεται να είδαν κάτι ή να διαθέτουν καταγραφές από κάμερες αυτοκινήτων (dashcam).

Παράλληλα, ζητούν από κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής να ελέγξουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας των καταστημάτων και των κτιρίων τους, καθώς ενδέχεται να έχει καταγραφεί το ασημί Mitsubishi Colt ή η πορεία του μετά τη σύγκρουση. Όπως επισημαίνουν, ακόμη και μια μικρή λεπτομέρεια, όπως η κατεύθυνση προς την οποία κινήθηκε το όχημα ή ένα μέρος της πινακίδας κυκλοφορίας του, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ζητούμε τη βοήθεια όποιου οδηγού περνούσε από το σημείο εκείνες τις ώρες και διαθέτει κάμερα αυτοκινήτου (dashcam), ή όποιου κατοίκου/καταστήματος έχει κάμερα ασφαλείας που μπορεί να κατέγραψε το ασημί Mitsubishi Colt ή την πορεία διαφυγής του», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκκληση.

Όποιος διαθέτει πληροφορίες για το περιστατικό μπορεί να επικοινωνήσει με τον Δημήτρη στο τηλέφωνο 6932279292 ή μέσω προσωπικού μηνύματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να διαβιβαστεί στις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.