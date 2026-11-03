Οι αρχές πλέον εξετάζουν τη δολοφονία του πατέρα από τον ίδιο του τον γιο μετά τις αποκαλύψεις της εκπομπής «Φως στο Τούνελ».

Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 36χρονου γιου του 68χρονου, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός μέσα στο σπίτι του στις Σέρρες την 1η Αυγούστου, εκδόθηκε νωρίτερα σήμερα. Ο γιος του θύματος ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που τον είδε ζωντανό.

Η υπόθεση αρχικά δεν είχε προκαλέσει υποψίες εγκληματικής ενέργειας, καθώς ο θάνατος του 68χρονου είχε αποδοθεί σε παθολογικά αίτια. Ωστόσο, η πορεία της ιατροδικαστικής εξέτασης ανέτρεψε την αρχική εκτίμηση. Τα ευρήματα έδειξαν ότι ο άνδρας είχε δεχθεί πολλαπλά χτυπήματα στην κοιλιακή χώρα από θ blunt όργανο, πιθανότατα σφυρί ή ματσόλα, τα οποία προκάλεσαν εσωτερική αιμορραγία και οδήγησαν στον θάνατό του.

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Το σενάριο της ληστείας και οι αντιφάσεις

Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή οι σχέσεις του 68χρονου με τον γιο του, καθώς, ήταν γνωστές οι μεταξύ τους προστριβές και εντάσεις. Οι αστυνομικοί εξέτασαν κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να φωτίσει τις τελευταίες ώρες του ηλικιωμένου και να αποσαφηνίσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Η υπόθεση είχε απασχολήσει και την εκπομπή «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη. Σε συνέντευξή του, ο 36χρονος είχε κληθεί να εξηγήσει λεπτομέρειες σχετικά με την πρώτη επίσκεψή του στο σπίτι του πατέρα του, με τη συζήτηση να αναδεικνύει ερωτήματα για το πότε ακριβώς είχε βρεθεί εκεί.

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ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Όταν η δημοσιογράφος τού επισήμανε ότι η περιγραφή του δεν συμφωνούσε με το υλικό από κάμερα ασφαλείας, εκείνος επικαλέστηκε προβλήματα υγείας και κενά μνήμης. «Επειδή αντιμετωπίζω προβλήματα υγείας εδώ και τόσα χρόνια, έχω κάποια κενά μνήμης. Κάνω κάποια πράγματα και μετά τα ξεχνάω. Εγώ θυμάμαι ότι πήγα την Πέμπτη το βράδυ, στις 30 Ιουλίου. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Αφού με δείχνει όμως η κάμερα νωρίτερα, σίγουρα πήγα. Απλώς μου διαφεύγει», είχε αναφέρει.

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Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας αξιολογήθηκαν μαρτυρικές καταθέσεις, βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, καθώς και ευρήματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στα αποτελέσματα των αναλύσεων DNA, στα δακτυλικά αποτυπώματα και στο βιολογικό υλικό που εξετάστηκε.

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