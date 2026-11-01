Οι τέσσερις δράστες κατάφεραν να διαφύγουν με ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα καμένο στην περιοχή του Δαμασίου.

Μία νέα διάσταση αποκτά η υπόθεση της ένοπλης απόπειρας ληστείας σε ΑΤΜ επιχείρησης στον Αμπελώνα Λάρισας, καθώς οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός εν ενεργεία αστυνομικού, λίγες ώρες μετά το περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (1/11).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το larissanet, ο αστυνομικός βρισκόταν εκτός υπηρεσίας και παράλληλα εργαζόταν ως υπάλληλος ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, χωρίς να διαθέτει την απαραίτητη υπηρεσιακή άδεια από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Διευκρινίζεται ότι η σύλληψή του αφορά τη συγκεκριμένη παράτυπη επαγγελματική δραστηριότητα και, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, δεν έχει αναφερθεί εμπλοκή του στην ένοπλη απόπειρα ληστείας.

Η έφοδος των τεσσάρων ενόπλων και οι δύο όμηροι

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν τέσσερα άτομα, ορισμένα από τα οποία έφεραν όπλα, εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις γνωστής επιχείρησης που βρίσκεται στον δρόμο Λάρισας – Αμπελώνα.

Στόχος τους ήταν το ΑΤΜ που βρισκόταν στον χώρο, από το οποίο επιχείρησαν να αφαιρέσουν τα χρήματα.

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Κατά την εισβολή τους, οι δράστες ακινητοποίησαν υπό την απειλή όπλων δύο εργαζόμενους της ιδιωτικής ασφάλειας, τους οποίους φέρεται να κράτησαν ως ομήρους στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων.

Την ίδια ώρα, ένας ακόμη υπάλληλος ασφαλείας κατάφερε να ειδοποιήσει το κέντρο της εταιρείας φύλαξης, ενημερώνοντας για την ένοπλη εισβολή.

Λίγο αργότερα, στο σημείο έφτασε όχημα της εταιρείας, με τους δράστες να ανοίγουν πυρ εναντίον του, προκαλώντας συναγερμό στις αστυνομικές Αρχές.

Πυροβολισμοί και καταδίωξη – Βρέθηκε καμένο το αυτοκίνητο διαφυγής

Η άμεση κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. ανάγκασε τους επίδοξους ληστές να εγκαταλείψουν το σχέδιό τους και να τραπούν σε φυγή, χωρίς να καταφέρουν να αποσπάσουν χρήματα από το ΑΤΜ.

Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν πυροβολισμοί. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Οι τέσσερις δράστες κατάφεραν να διαφύγουν με ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα καμένο στην περιοχή του Δαμασίου.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το όχημα είχε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ η πυρπόλησή του εκτιμάται ότι έγινε στο πλαίσιο προσπάθειας εξαφάνισης στοιχείων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό τους.

Οι Αρχές εξετάζουν τα στοιχεία από το σημείο της απόπειρας ληστείας, το καμένο όχημα διαφυγής, καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οργανώθηκε η εισβολή στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον τόσο στην ταυτοποίηση των δραστών όσο και στην πλήρη διερεύνηση των συνθηκών της ένοπλης επίθεσης, η οποία προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση στη Λάρισα.