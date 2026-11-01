Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους στον κόσμο, καθώς από εκεί διέρχεται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Νέα ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, καθώς δύο δεξαμενόπλοια φέρονται να υπέστησαν εκρήξεις και να τυλίχθηκαν στις φλόγες, έπειτα από πρόσκρουση σε θαλάσσιες νάρκες, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης.

Το περιστατικό εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως, σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν από ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα δύο δεξαμενόπλοια επιχείρησαν να διασχίσουν θαλάσσια διαδρομή την οποία η Τεχεράνη χαρακτηρίζει μη εξουσιοδοτημένη.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, τα πλοία προσέκρουσαν σε ναυτικές νάρκες, με αποτέλεσμα να σημειωθούν ισχυρές εκρήξεις και να εκδηλωθούν πυρκαγιές.

Οι ιρανικές στρατιωτικές Αρχές υποστηρίζουν ότι τα πλοία αγνόησαν τις προειδοποιήσεις και επιχείρησαν να κινηθούν μέσω διαδρομής που θεωρείται απαγορευμένη από την Τεχεράνη.