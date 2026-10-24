Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) έχει καταγράψει συνολικά 120 περιστατικά από την έναρξη της σύγκρουσης, αριθμός που βρίσκεται σχετικά κοντά στην καταγραφή του Ινστιτούτου της Ουάσινγκτον.

Ο Οκτώβριος αναδεικνύεται στον πιο επιβαρυμένο μήνα για την ασφάλεια της εμπορικής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, καθώς καταγράφηκε ο υψηλότερος αριθμός επιθέσεων σε πλοία μέχρι σήμερα. Τα διαθέσιμα στοιχεία αποτυπώνουν την αυξανόμενη επικινδυνότητα σε έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαύλους παγκοσμίως, με άμεσες προεκτάσεις για τη διεθνή ναυτιλία και τη μεταφορά ενέργειας.

Σύμφωνα με δεδομένα του Ινστιτούτου της Ουάσινγκτον για την Πολιτική στην Εγγύς Ανατολή, τα οποία επικαλείται το Reuters, η ερευνητική ομάδα έχει καταγράψει τουλάχιστον 28 επιβεβαιωμένες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στην περιοχή κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου. Με την προσθήκη των νέων περιστατικών, ο συνολικός αριθμός των αναφερόμενων επιθέσεων από την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο, φτάνει τις 113.

Η έκταση της απειλής αποτυπώνεται και στα στοιχεία άλλων διεθνών οργανισμών και υπηρεσιών, αν και οι αριθμοί παρουσιάζουν αποκλίσεις, ανάλογα με τις μεθόδους καταγραφής και τα περιστατικά που περιλαμβάνονται σε κάθε απολογισμό.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) έχει καταγράψει συνολικά 120 περιστατικά από την έναρξη της σύγκρουσης, αριθμός που βρίσκεται σχετικά κοντά στην καταγραφή του Ινστιτούτου της Ουάσινγκτον.

Υψηλότερος είναι ο απολογισμός των Επιχειρήσεων Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO), οι οποίες είχαν αναφέρει 135 περιστατικά έως τις 16 Οκτωβρίου. Η υπηρεσία έχει, παράλληλα, διευκρινίσει ότι οι αναφορές που λαμβάνει ενδέχεται να μην αποτυπώνουν το σύνολο των επιθέσεων, γεγονός που υπογραμμίζει τη δυσκολία συγκέντρωσης μιας πλήρους και ενιαίας εικόνας για την κατάσταση στην περιοχή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επιθέσεις και σε υπερδεξαμενόπλοια

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για τα υπερδεξαμενόπλοια, τα οποία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.

Με βάση τα δεδομένα του IMO, οι υπολογισμοί του Reuters δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης έχει δεχθεί επίθεση το 3,5% του παγκόσμιου στόλου υπερδεξαμενόπλοιων, ο οποίος αριθμεί περισσότερα από 900 πλοία. Το ποσοστό αυτό καταδεικνύει ότι οι κίνδυνοι δεν περιορίζονται σε μεμονωμένα εμπορικά σκάφη, αλλά επεκτείνονται και σε πλοία στρατηγικής σημασίας για την παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα.

Κρίσιμος κόμβος για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κομβικό πέρασμα για τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές ενέργειας. Ως εκ τούτου, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή συνδέεται άμεσα με την ομαλή διακίνηση ενεργειακών φορτίων και τη λειτουργία των διεθνών αγορών.

Η αύξηση των επιθέσεων εντείνει τις ανησυχίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούνται οι θαλάσσιες μεταφορές, ενώ οι αποκλίσεις μεταξύ των διεθνών καταγραφών αναδεικνύουν τη δυσκολία αποτίμησης της πλήρους έκτασης των περιστατικών.

Με τον Οκτώβριο να καταγράφει μέχρι στιγμής τον υψηλότερο αριθμό επιθέσεων σε εμπορικά πλοία από την έναρξη της σύγκρουσης, η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ παραμένει ένα από τα κρίσιμα ζητήματα για τη διεθνή ναυτιλία και την ενεργειακή τροφοδοσία.