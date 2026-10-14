Το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε τα τοπικά πλοία και τους αλιείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να αποφύγουν τη σύγκρουση με εμπορευματοκιβώτια που επιπλέουν στην επιφάνεια της θάλασσας κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή.

Το Ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσε ότι φορτηγό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων προσέκρουσε σε θαλάσσια νάρκη στα Στενά του Ορμούζ, τυλίχθηκε στις φλόγες και βυθίστηκε το πρωί της Τετάρτης, στα νότια των Στενών.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, το πλοίο επιχείρησε να διασχίσει τα Στενά μέσω μιας μη εγκεκριμένης και υψηλού κινδύνου διαδρομής, όταν προσέκρουσε στη νάρκη. Μετά την έκρηξη, εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά.

Το πλοίο, που φέρεται να μετέφερε 2.500 εμπορευματοκιβώτια, βυθίστηκε στα νότια των Στενών του Ορμούζ εξαιτίας της φωτιάς.

Το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε τα τοπικά πλοία και τους αλιείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να αποφύγουν τη σύγκρουση με εμπορευματοκιβώτια που επιπλέουν στην επιφάνεια της θάλασσας κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή.

Με πληροφορίες από mehrnews.com, Al Jazeera.com