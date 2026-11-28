Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή την παραίτηση του Β. Λιάκου ασκεί το ΚΚΕ, υποστηρίζοντας ότι μια αποχώρηση από κυβερνητική θέση, ακόμη και αν πραγματοποιείται, δεν μπορεί να απαλλάξει την κυβέρνηση από τις ευθύνες της για την πολιτική που εφαρμόζει και το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσονται φαινόμενα διαφθοράς και επιχειρηματικών συμφερόντων.

Σε σχόλιό του, το Γραφείο Τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ τονίζει ότι η παραίτηση του Β. Λιάκου, την οποία χαρακτηρίζει καθυστερημένη, δεν αρκεί για να εκτονώσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβερνητική πολιτική.

Όπως επισημαίνει, τα σκάνδαλα που έρχονται διαδοχικά στη δημοσιότητα αναδεικνύουν, κατά την εκτίμηση του κόμματος, ένα ευρύτερο πρόβλημα, καθώς την ώρα που οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά νοικοκυριά αντιμετωπίζουν αυξανόμενες δυσκολίες, δημιουργούνται συνθήκες που επιτρέπουν σε συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα να αποκομίζουν μεγάλα οφέλη σε βάρος της κοινωνίας.

Αναλυτικά:

«Καμιά παραίτηση, πολύ περισσότερο όταν αυτή είναι καθυστερημένη, δεν μπορεί να απαλλάξει την κυβέρνηση από τη δίκαιη οργή του λαού απέναντι σε μια πολιτική που από τη μια τσακίζει τη ζωή του και από την άλλη δημιουργεί το έδαφος για να μπορούν κάποιοι να κάνουν "χοντρές" μπίζνες σε βάρος του, όπως αποδεικνύεται από τα σκάνδαλα που σκάνε το ένα μετά το άλλο.

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Οι δε υποσχέσεις περί ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών είναι μια αποδεδειγμένα απροκάλυπτη κοροϊδία που επιστρατεύεται για να συγκαλύψει τις ίδιες τις αιτίες του προβλήματος.

Απάντηση στη σαπίλα και τη διαφθορά δεν μπορούν να δώσουν ούτε η κυβέρνηση της ΝΔ, ούτε τα άλλα κόμματα που έχουν συνδιαμορφώσει τις αιτίες τους, όπως είναι το θεσμικό πλαίσιο υπέρ του κεφαλαίου, η παράδοση κοινωνικών υπηρεσιών σε επιχειρηματικούς ομίλους, η διαπλοκή τους με το αστικό πολιτικό σύστημα, που σε τελική ανάλυση υπηρετούν το σύστημα του κέρδους και της εκμετάλλευσης».