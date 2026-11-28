Γνωστοποίησε ότι έχουν ήδη διαμορφωθεί οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές της κυβέρνησης που προτίθεται να ορκίσει τις επόμενες ημέρες.

Πρόσκληση στον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τη διαπραγματευτική του ομάδα για άμεσες συνομιλίες με στόχο τον σχηματισμό κυβέρνησης ενότητας απηύθυνε ο Γκάντι Άιζενκοτ, δηλώνοντας έτοιμος να αξιολογήσει εντός των επόμενων 24 ωρών τη σοβαρότητα των προθέσεων του Λικούντ του Ισραήλ.

Ο Άιζενκοτ υπογράμμισε ότι είναι διατεθειμένος να αναλάβει ακόμη και πολιτικό κόστος για την επίτευξη της ενότητας, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι αυτή πρέπει να στηρίζεται σε κοινές αξίες και σε μια νέα πολιτική κατεύθυνση. Όπως αποκάλυψε, την περασμένη Κυριακή διαβιβάστηκε στον Νετανιάχου λεπτομερής πρόταση μέσω μυστικού διαύλου επικοινωνίας, ο οποίος δημιουργήθηκε κατόπιν αιτήματος του ίδιου του Νετανιάχου.

Σύμφωνα με τον Άιζενκοτ, η πρόταση περιλάμβανε σημαντικές υποχωρήσεις σε ορισμένα ζητήματα και κατατέθηκε πριν από την υπογραφή ακόμη μίας συμφωνίας κυβερνητικού συνασπισμού. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει καμία απάντηση. Ο Γκάντι Άιζενκοτ ανέφερε ότι εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες ο ίδιος και οι συνεργάτες του επιχειρούν να διεξαγάγουν ουσιαστικές και ταχείες διαπραγματεύσεις, συναντώντας, όπως είπε, άρνηση και υπεκφυγές.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι έχουν ήδη διαμορφωθεί οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές της κυβέρνησης που προτίθεται να ορκίσει τις επόμενες ημέρες, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση οποιασδήποτε μελλοντικής κυβέρνησης υπό την ηγεσία του. Ο Άιζενκοτ κάλεσε τον Νετανιάχου και τους συνεργάτες του να προσέλθουν απόψε στο ξενοδοχείο Dan Accadia στη Χερτσλίγια, όπου βρίσκεται με τη διαπραγματευτική του ομάδα. «Εάν το Λικούντ είναι έτοιμο για πραγματική ενότητα, είμαι έτοιμος να αξιολογήσω τη σοβαρότητα των προθέσεών του μέσα στις επόμενες 24 ώρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στόχος της συνάντησης, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η διεξαγωγή ουσιαστικών και επιταχυνόμενων διαπραγματεύσεων επί των βασικών κυβερνητικών κατευθύνσεων και των ζητημάτων πολιτικής, με αφετηρία την πρόταση που έχει ήδη κατατεθεί. Κλείνοντας, ο Γκάντι Άιζενκοτ δεσμεύτηκε να συνεχίσει τις προσπάθειές του για τον σχηματισμό κυβέρνησης τις επόμενες ημέρες, η οποία, όπως τόνισε, θα υπηρετεί όλους τους πολίτες του Ισραήλ, ανεξάρτητα από τις εκλογικές τους επιλογές.

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Ισραήλ: Ο Νετανιάχου προσφέρει στον Άιζενκοτ να διατελέσει πρώτος ως πρωθυπουργός, στο πλαίσιο μιας προτεινόμενης εναλλαγής στην εξουσία

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι είναι πρόθυμος να αφήσει τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Γκάντι Άιζενκοτ να αναλάβει πρώτος την πρωθυπουργία στο πλαίσιο ενός συστήματος εκ περιτροπής στο πόστο του πρωθυπουργού, σε μια προτεινόμενη κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Ο Νετανιάχου τόνισε είναι έτοιμος να παραμερίσει την αρχή σύμφωνα με την οποία το κόμμα που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές ηγείται της κυβέρνησης, μπροστά σε αυτό που χαρακτήρισε ως υπαρξιακές απειλές για το Ισραήλ.

Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες «υπαρξιακές» προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ισραήλ, «η ευθύνη μου ως ηγέτης με υποχρεώνει να αφήσω τα πάντα στην άκρη (...) και να αποδεχτώ ότι ο Γκάντι Άιζενκοτ πρώτα να ασκήσει τα καθήκοντα του πρωθυπουργού», έγραψε ο Νετανιάχου στο X, ο οποίος δήλωσε ότι τάσσεται υπέρ μιας κυβέρνησης ενότητας. Μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ ανέθεσε στον Άιζενκοτ τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης, καθώς οι εκλογές δεν έδωσαν σε κανένα κόμμα απόλυτη πλειοψηφία.