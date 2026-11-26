Η Nvidia έχει αναπτύξει στο Ισραήλ τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις της εκτός ΗΠΑ, απασχολώντας χιλιάδες εργαζομένους και αναπτύσσοντας κρίσιμες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ επέστρεψε στη θέση του CEO της Nvidia, μόλις 11 ημέρες αφότου αποχώρησε από τον τεχνολογικό κολοσσό εξαιτίας των εξωσυζυγικών σχέσεών του, μεταξύ των οποίων και με μια γυναίκα που φέρεται να είναι Κινέζα κατάσκοπος. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην επιστροφή του Χουάνγκ. Ωστόσο, δεν ήταν ο μόνος ηγέτης χώρας που πανηγύρισε την εξέλιξη αυτή. Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαιρέτισε επίσης την επιστροφή του Χουάνγκ.

«Η συνεργασία της Nvidia με τον τεχνολογικό τομέα του Ισραήλ έχει δημιουργήσει τεράστια αξία τόσο για την εταιρεία όσο και για την οικονομία καινοτομίας του Ισραήλ. Η συνέχεια στην ηγεσία της Nvidia αποτελεί θετική εξέλιξη για αυτή τη συνεργασία και για την παγκόσμια βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης», ανέφερε ο Νετανιάχου σε ανάρτησή του στο Χ.

Ο Νετανιάχου έχει λόγους να χαμογελά: σύμφωνα με το Al Jazeera, η Nvidia έχει αποκτήσει τόσο κεντρικό ρόλο στην ισραηλινή οικονομία, ώστε οικονομολόγοι αποδίδουν στις φορολογικές εισφορές της μέρος της μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας.

Γιατί ο Τζένσεν Χουάνγκ είναι τόσο σημαντικός για το Ισραήλ

Ο Χουάνγκ, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, αποτελεί σημαντική προσωπικότητα για το Ισραήλ, επειδή η αμερικανική εταιρεία κατασκευής μικροκυκλωμάτων έχει δημιουργήσει στη χώρα τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις της εκτός ΗΠΑ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Nvidia έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παράγοντα για τον τεχνολογικό τομέα του Ισραήλ, το οικοσύστημα έρευνας και ανάπτυξης, αλλά και την ευρύτερη οικονομία του.

Ο Χουάνγκ είχε περιγράψει στο παρελθόν το Ισραήλ ως το «δεύτερο σπίτι» της Nvidia.

Η Nvidia είναι η πολυτιμότερη εταιρεία ημιαγωγών στον κόσμο, με χρηματιστηριακή αξία περίπου 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Ελέγχει σχεδόν το 90% της παγκόσμιας αγοράς GPU.

Οι GPU είναι εξειδικευμένοι επεξεργαστές που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και των σύγχρονων κέντρων δεδομένων, τοποθετώντας τη Nvidia στο επίκεντρο της παγκόσμιας τεχνολογικής κούρσας.

Η δραστηριότητα της Nvidia έχει καθοριστική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη του Ισραήλ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Τράπεζας του Ισραήλ, η δραστηριότητα της Nvidia αναμένεται να ενισχύσει την ανάπτυξη του ΑΕΠ της χώρας κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες το 2026, ανεβάζοντας τον προβλεπόμενο ρυθμό ανάπτυξης στο 5,6%.

Χωρίς τη συνεισφορά της Nvidia, η ανάπτυξη θα διαμορφωνόταν περίπου στο 3,4%, δηλαδή θα ήταν χαμηλότερη κατά περίπου 40%.

{https://www.youtube.com/watch?v=ilCxHg3Uq2k}

Πώς εξελίχθηκε η Nvidia σε τεχνολογική υπερδύναμη στο Ισραήλ

Η σχέση της Nvidia με το Ισραήλ ενισχύθηκε σημαντικά μετά την εξαγορά της ισραηλινής εταιρείας τεχνολογίας δικτύωσης Mellanox Technologies, τον Απρίλιο του 2020, έναντι σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η εξαγορά αποδείχθηκε καθοριστική για την ανάπτυξη της Nvidia, καθώς η Mellanox παρείχε τις υποδομές δικτύωσης που επιτρέπουν σε πολλαπλές μονάδες GPU να επικοινωνούν και να συνεργάζονται αποτελεσματικά.

Μια μεμονωμένη GPU μπορεί να εκτελεί εργασίες τεχνητής νοημοσύνης, αλλά τα μεγάλα συστήματα AI απαιτούν τη συνεργασία πολλών επεξεργαστών, οι οποίοι πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε πολύ υψηλές ταχύτητες.

Η τεχνολογία της Mellanox αποτέλεσε βασικό στοιχείο της δραστηριότητας της Nvidia στον τομέα των κέντρων δεδομένων.

Ο τομέας δικτύωσης της Nvidia, που αναπτύχθηκε γύρω από την τεχνολογία της Mellanox, κατέγραψε έσοδα άνω των 21 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 18% των συνολικών τριμηνιαίων εσόδων της εταιρείας.

Παράλληλα, η Nvidia έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της στο Ισραήλ, δημιουργώντας ένα μεγάλο δίκτυο έρευνας και ανάπτυξης.

Διαθέτει επτά κέντρα έρευνας και ανάπτυξης σε πέντε περιοχές του Ισραήλ: τη Γιοκνεάμ, το Τελ Αβίβ, την Ιερουσαλήμ, τη Ραανανά και τη Μπερ Σεβά, όπου απασχολεί συνολικά περίπου 6.000 εργαζομένους.

Η εταιρεία έχει διπλασιάσει το προσωπικό της στο Ισραήλ τα τελευταία τρία χρόνια.

Οι ομάδες μηχανικών της Nvidia που δραστηριοποιούνται στο Ισραήλ έχουν συμβάλει επίσης καθοριστικά στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μικροκυκλωμάτων της εταιρείας.

Μιλώντας στη διεθνή έκθεση Consumer Electronics Show (CES) στο Λας Βέγκας τον Ιανουάριο, ο Χουάνγκ δήλωσε ότι τέσσερα από τα έξι βασικά μικροκυκλώματα της εταιρείας προέρχονται από το Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στα BlueField-4 DPU, ConnectX-9 SuperNIC, NVLink 6 Switch και Spectrum-6 Ethernet Switch.

Όπως ανέφερε ο Χουάνγκ, σύμφωνα με το Al Jazeera: «Το BlueField-4 DPU της Nvidia και τρία εξαρτήματα δικτύωσης - το ConnectX-9 SuperNIC, το NVLink 6 Switch και το Spectrum-6 Ethernet Switch - προέρχονται όλα από το Ισραήλ. Επομένως, τέσσερα από τα έξι μικροκυκλώματα προέρχονται από το Ισραήλ».

Επιπλέον, οι ισραηλινές εγκαταστάσεις της Nvidia έχουν καταστεί αναπόσπαστο μέρος της παγκόσμιας ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας.

Μηχανικοί στα ισραηλινά ερευνητικά κέντρα εργάζονται πάνω σε σημαντικά μικροκυκλώματα για την επόμενη γενιά υπολογιστικών συστημάτων της Nvidia, συμπεριλαμβανομένου ενός υπερυπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης που τέθηκε σε λειτουργία νωρίτερα μέσα στο 2026.

Επομένως, οι ισραηλινές ομάδες της Nvidia συμμετέχουν στην ανάπτυξη τεχνολογιών που βρίσκονται στον πυρήνα των μελλοντικών προϊόντων της εταιρείας.

Γιατί η αποχώρηση του Χουάνγκ προκάλεσε ανησυχία στο Ισραήλ

Η παραίτηση του Χουάνγκ προκάλεσε ανησυχία σχετικά με το εάν η εταιρεία θα διατηρούσε τη δέσμευσή της απέναντι στο Ισραήλ χωρίς τον πιο ένθερμο υποστηρικτή της.

Η αποχώρησή του δημιούργησε αβεβαιότητα σχετικά με τη σχεδιαζόμενη επέκταση της εταιρείας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη συνεισφορά της στα φορολογικά έσοδα του Ισραήλ.

Ο Χουάνγκ είχε αναλάβει προσωπικά την προώθηση των σχεδίων για την κατασκευή του νέου συγκροτήματος στην Κιριάτ Τιβόν, γεγονός που ενίσχυσε τις ανησυχίες για το μέλλον του έργου μετά την αποχώρησή του.

Η παραίτηση του Χουάνγκ στις 12 Νοεμβρίου αρχικά αναστάτωσε τους επενδυτές στο χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ.

Μετά την ανακοίνωση, οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες στο Ισραήλ υποχώρησαν, αν και ο TA-35 έκλεισε τελικά με άνοδο 0,22% και ο TA-125 ενισχύθηκε κατά 0,07%.

Ο δείκτης BlueTech Global Index, που παρακολουθεί τις τεχνολογικές εταιρείες, υποχώρησε κατά 0,15%.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Haaretz, αξιωματούχοι του ισραηλινού υπουργείου Οικονομικών εξέφρασαν ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει στην οικονομία της χώρας η αναταραχή στη Nvidia, μετά την αποχώρηση του Χουάνγκ. Κι αυτό διότι είναι σημαντική η εξάρτηση του Ισραήλ από την εταιρεία όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, τις επενδύσεις και τα κρατικά έσοδα.

Πρώην στελέχη των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών σε αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς

Αναλυτές έχουν επίσης επισημάνει τις διασυνδέσεις μεταξύ των μεγαλύτερων αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών και του ισραηλινού στρατού, ειδικότερα με στελέχη της Μονάδας 8200 - κεντρική μονάδα συλλογής πληροφοριών σημάτων (SIGINT) και κυβερνοπολέμου του Σώματος Πληροφοριών των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.

Το 2025, το Drop Site News δημοσίευσε στοιχεία από βάση δεδομένων με νυν και πρώην μέλη των ισραηλινών στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών, σύμφωνα με τα οποία περίπου 1.400 άτομα εργάζονταν σε αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες. Περίπου 900 από αυτά προέρχονταν από τη Μονάδα 8200.

Στη Microsoft εργάζονταν περίπου 250 από αυτά τα άτομα, ενώ άλλα είχαν προσληφθεί από εταιρείες όπως η Nvidia, η Meta, η Google, η Intel και η Apple.

Οι διασυνδέσεις αυτές σε επίπεδο προσωπικού προκαλούν προβληματισμό σχετικά με το ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφερόντων.

Ο Πολ Μπίγκαρ, ένας από τους ιδρυτές της οργάνωσης Tech for Palestine, δήλωσε ότι στελέχη του ισραηλινού στρατού έχουν ενσωματωθεί σε ολόκληρο το φάσμα των αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών.

«Συχνά, πρώην μέλη της Μονάδας 8200 προσλαμβάνονται σε ανώτερες θέσεις και στη συνέχεια στελεχώνουν τις ομάδες τους με άτομα που έχουν παρόμοια εμπειρία στην τεχνολογία και τις υπηρεσίες πληροφοριών, διαμορφώνοντας έτσι μια εταιρική κουλτούρα που διατηρεί στενούς δεσμούς με την αρχική τους μονάδα», δήλωσε.

«Πρέπει να θυμάστε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι κατάσκοποι», συνέχισε. «Επομένως, το πρώτο πράγμα που επιδιώκουν είναι να φέρουν περισσότερα άτομα από τη Μονάδα 8200, ώστε να αυξήσουν την επιρροή τους, μεταξύ άλλων μέσω της εξαγοράς ισραηλινών εταιρειών από μεγάλους αμερικανικούς τεχνολογικούς ομίλους».

Συμφωνα με το Al Jazeera, είναι δύσκολο να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα οικονομικά μεγέθη των συναλλαγών μεταξύ του Ισραήλ και των αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών.

Με πληροφορίες από Al Jazeera, Firstpost