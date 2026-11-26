«Στέλνουμε τα παιδιά μας στο σχολείο για να μάθουν τον νόμο της βαρύτητας, όχι για να τον διαπιστώσουν από έναν σοβά που πέφτει στο κεφάλι τους», αναφέρει ο Κώστας Καρπουχτσής.

Κριτική στην κυβέρνηση για την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται αρκετά σχολεία της χώρας ασκεί με βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό ο Κώστας Καρπουχτσής.

«Στέλνουμε τα παιδιά μας στο σχολείο για να μάθουν τον νόμο της βαρύτητας, όχι για να τον διαπιστώσουν από έναν σοβά που πέφτει στο κεφάλι τους. Ελλάδα 2026. Σοβάδες που πέφτουν, αίθουσες που πλημμυρίζουν, μαθήματα σε κοντέινερ. Επτά χρόνια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και μόλις το 5% των δημόσιων σχολείων έχει ανακαινιστεί μέσω του προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου. Και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την απορρόφηση 36 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν είναι τα χρήματα που έλειψαν, η παιδεία έλειψε από τις προτεραιότητές της», αναφέρει στην ανάρτησή του ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ και προσθέτει:

«Στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο: Ριζική αναβάθμιση των σχολικών υποδομών, 30.000 μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών, 300 ευρώ αύξηση στις αποδοχές τους, δωρεάν ποιοτικά σχολικά γεύματα για κάθε παιδί του δημοτικού. Θέλουμε τα παιδιά μας να μεγαλώσουν σε καλύτερες συνθήκες από εμάς, όχι σε χειρότερες. Αυτό σημαίνει πρόοδος. Γιατί το μέλλον δεν χτίζεται σε σχολεία που καταρρέουν».

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