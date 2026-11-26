Η αρχική ιδέα, που γεννήθηκε έπειτα από μια επίσκεψη σε παμπ, εξελίχθηκε σταδιακά σε μια βραβευμένη επιχείρηση παραγωγής τροφίμων.

Μια επιχειρηματίας που ξεκίνησε να παρασκευάζει vegan σκωτσέζικα αυγά (Scotch eggs), αφού έχασε τη δουλειά της, εξασφάλισε συμφωνία με τη μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ Aldi για τη διάθεση του προϊόντος της σε περισσότερα από 1.000 καταστήματα σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Rhian Caffull, από το Μάλβερν της Αγγλίας, ίδρυσε την εταιρεία φυτικών προϊόντων Veg Life, όταν έμεινε χωρίς δουλειά στις αρχές της πανδημίας του κορονοϊού, το 2020.

Η αρχική ιδέα, που γεννήθηκε έπειτα από μια επίσκεψη σε παμπ, εξελίχθηκε σταδιακά σε μια βραβευμένη επιχείρηση παραγωγής τροφίμων. Η αυξημένη ζήτηση και η επέκταση της δραστηριότητάς της οδήγησαν, μάλιστα, στην κατασκευή εργοστασίου μέσα σε μόλις επτά εβδομάδες.

Σήμερα, μετά τη νίκη της στον τηλεοπτικό διαγωνισμό του Channel 4 «Aldi: The Next Big Seller», το Scotchee, το φυτικό προϊόν που δημιούργησε η Caffull, κυκλοφορεί πλέον σε περισσότερα από 1.000 καταστήματα της Aldi σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ιδέα γεννήθηκε μέσα στην πανδημία

Εξηγώντας στο BBC πώς προέκυψε η ιδέα, η Caffull ανέφερε: «Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ίσχυε ο κανόνας ότι στις παμπ δεν μπορούσες να παραγγείλεις μια μπίρα αν δεν τη συνόδευες με ένα κανονικό γεύμα. Και το σκωτσέζικο αυγό λογιζόταν ως τέτοιο. Έτσι, σκέφτηκα ότι ήταν μια καλή ευκαιρία να βγάλω το προϊόν μου στην αγορά και να μπορώ να απολαμβάνω και την μπίρα μου στην παμπ».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/p/DgIYhqfF3M4/}

Μετά την ίδρυση της Veg Life, η Caffull δέχθηκε ένα τηλεφώνημα με πρόσκληση συμμετοχής σε τηλεοπτικό διαγωνισμό για μικρούς παραγωγούς τροφίμων.

«Δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία στην αρχή. Και έξι μήνες αργότερα φτιάχναμε 35.000 vegan σκωτσέζικα αυγά για τα Aldi», ανέφερε.

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, οι κριτές Anita Rani και Jimmy Doherty, καθώς και η Julie Ashfield, εμπορική διευθύντρια της Aldi, δοκίμασαν το Scotchee, ένα φυτικό προϊόν με βάση την πατάτα και τη σόγια, με επικάλυψη από πρωτεΐνες σόγιας και σιταριού.

{https://www.instagram.com/reel/DgIFnFWNgK_/}

Από την κουζίνα των γονιών της σε εργοστάσιο

Η επιτυχία έφερε αμέσως μια νέα πρόκληση: την επέκταση της παραγωγής. Μέχρι τότε, η Caffull παρασκεύαζε τα Scotchees στην κουζίνα των γονιών της, στο Μάλβερν.

«Κατασκεύασα ένα εργοστάσιο μέσα σε επτά εβδομάδες. Ξεκινήσαμε από έναν μικρό και στη συνέχεια να βρούμε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις. Ήταν πολύ δύσκολο», εξήγησε.

Όπως είπε, απευθύνθηκε στις τοπικές αρχές για να βρει κατάλληλο χώρο στις περιοχές Χέρεφορντσαϊρ ή Γουορστερσάιρ. Τελικά, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου όπου στεγαζόταν η επιχείρηση την ενημέρωσε ότι υπήρχε διαθέσιμη μια μεγαλύτερη εγκατάσταση.

«Βρήκα εργολάβους, ξεκίνησα να σχεδιάζω τις εγκαταστάσεις και κατασκεύασα το εργοστάσιο μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα», ανέφερε.

Για να ανταποκριθεί στις παραγγελίες, η εταιρεία στηρίζεται σε μια μικρή ομάδα εργαζομένων, εξωτερικούς συνεργάτες, αλλά και στη βοήθεια φίλων και συγγενών.

Με πληροφορίες από BBC