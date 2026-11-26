Σε εξέλιξη δεκάδες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για προσλήψεις σε δήμους και δημόσιες υπηρεσίες.

Σε εξέλιξη βρίσκονται διαδικασίες υποβολής αιτήσεων για θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ στον δημόσιο τομέα, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν θέσεις σε υπουργεία και δημόσιους φορείς.

ΑΣΕΠ 1Ε/2026: Προσλήψεις σε δέκα δημόσιους φορείς

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για την προκήρυξη 1Ε/2026 του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά την κάλυψη δέκα θέσεων ελεγκτών ιατρών, με τριετή θητεία και δυνατότητα ανανέωσης.

Οι φορείς που προσφέρουν θέσεις εργασίας:

Υπουργείο Ανάπτυξης

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Υπουργείο Πολιτισμού

Πανεπιστήμιο Πατρών

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Υπουργείο Εξωτερικών

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπνέει την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2026, στις 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του ΑΣΕΠ, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ενώ απαιτείται η καταβολή παραβόλου ύψους 20 ευρώ.

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ΑΣΕΠ: Ανοιχτές προκηρύξεις για προσλήψεις σε δήμους

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται διαδικασίες προσλήψεων προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε δήμους της χώρας, με θέσεις και για αποφοίτους Λυκείου και Γυμνασίου.

Ειδικότερα:

50 θέσεις εργασίας στον δήμο Θάσου

60 άτομα με ΣΟΧ στον δήμο Πειραιά

17 προσλήψεις στο ΝΠΔΔ Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης

12 θέσεις εργασίας στο Χιονοδρομικό κέντρο Σελίου

15 άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου στην Πετρούπολη

22 θέσεις εργασίας στον δήμο Λεβαδέων

10 συνοδοί απορριμματοφόρων με ΣΟΧ στον δήμο Ξάνθης

Δημοτική Αστυνομία: Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου η υποβολή δικαιολογητικών

Ανοιχτή παραμένει και η διαδικασία για την κάλυψη 235 θέσεων στη Δημοτική Αστυνομία, στο πλαίσιο της προκήρυξης 1Κ/2024 του ΑΣΕΠ.

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης λήγει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στις 14:00.

Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά αποκλειστικά ήδη συμμετέχοντες υποψηφίους που έχουν κληθεί να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις και όχι νέους ενδιαφερόμενους.

ΔΥΠΑ: Ανοιχτές αιτήσεις για 200 θέσεις εργασίας

Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί η δημόσια πρόσκληση της ΔΥΠΑ για την κάλυψη 200 θέσεων πλήρους απασχόλησης στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι της ΔΥΠΑ, των εκπαιδευτικών κατηγοριών ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, που πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του gov.gr έως την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2026, στις 23:59.

Έρχεται νέα προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις

Στο μεταξύ, στο Εθνικό Τυπογραφείο έχει αποσταλεί η προκήρυξη 4ΓΒ/2026 του ΑΣΕΠ για την κάλυψη 35 μόνιμων θέσεων εργασίας στο ΑΣΕΠ και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Η προκήρυξη αφορά υποψηφίους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που συμμετείχαν στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό 1Γ/2025.

Η ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.