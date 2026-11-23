Ολοκληρώθηκε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026 η γραπτή δοκιμασία του διαγωνισμού για 35 ΠΕ δικαστικών υπαλλήλων του Συμβουλίου της Επικρατείας στα δύο μαθήματα. Δημοσιεύουμε τα ακριβή θέματα Συντάγματος και π.δ.18/1989 με ενδεικτικές απαντήσεις και τις ερωτήσεις ΚΔΥ-ΚΟΔ όπως τις θυμούνται οι υποψήφιοι.

Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026 διεξήχθησαν και οι δύο γραπτές δοκιμασίες του διαγωνισμού για την πλήρωση 35 θέσεων δικαστικών υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ Γραμματέων στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η πρώτη εξέταση αφορούσε το Σύνταγμα και το π.δ. 18/1989 (Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας) και είχε τη μορφή ανάπτυξης θέματος και πρακτικού με έξι ερωτήματα, με ρητό όριο 300 λέξεων ανά απάντηση και υποχρέωση μνείας των σχετικών διατάξεων χωρίς αντιγραφή του περιεχομένου τους. Η δεύτερη εξέταση αφορούσε τον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 4798/2021) και τον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022) και διεξήχθη με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Μια αναγκαία διευκρίνιση για τη δεύτερη εξέταση: τα θέματα πολλαπλής επιλογής δεν δόθηκαν στους υποψηφίους για να τα κρατήσουν, επομένως δεν διαθέτουμε το επίσημο ερωτηματολόγιο. Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αποτυπώνονται κατά προσέγγιση, όπως τις θυμούνται και μας τις μετέφεραν οι ίδιοι οι υποψήφιοι μετά την έξοδό τους από την αίθουσα. Εκτιμούμε ότι καλύπτουν περίπου το 80% των ερωτήσεων που τέθηκαν. Για καθεμία παραθέτουμε τη θεωρία που την απαντά, με παραπομπή στο άρθρο και την παράγραφο, ώστε οι υποψήφιοι να μπορούν να ελέγξουν τις επιλογές τους και οι μελλοντικοί υποψήφιοι να δουν το επίπεδο και τη λογική των ερωτήσεων. Αντίθετα, για το Σύνταγμα και το π.δ. 18/1989 διαθέτουμε τα ακριβή θέματα, τα οποία δημοσιεύουμε αυτούσια.

Οι απαντήσεις που ακολουθούν είναι ενδεικτικές, στηρίζονται αποκλειστικά στο κείμενο των διατάξεων και δεν αποτελούν επίσημες απαντήσεις της επιτροπής. Να ενημερώσουμε ότι είχε μεγάλη αποχή όπου από τους 300 περίπου υποψηφίους, έλαβαν μέρος περίπου οι 200.

Α΄ ΕΞΕΤΑΣΗ: ΣΥΝΤΑΓΜΑ – π.δ. 18/1989 (όπως τέθηκαν)

Θέμα Α

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Να αναπτύξετε συνοπτικά τις συνταγματικές εγγυήσεις που κατοχυρώνονται υπέρ 1) των δημοσίων υπαλλήλων και 2) των δικαστικών υπαλλήλων [Μέχρι τρεις (3) σελίδες].»

Ενδεικτική απάντηση. Για τους δημοσίους υπαλλήλους οι εγγυήσεις συγκεντρώνονται στα άρθρα 103 και 104 του Συντάγματος: νομοθετημένη οργανική θέση και νόμιμα προσόντα διορισμού (άρθρο 103 παρ. 1–2), αξιοκρατική πρόσληψη με διαγωνισμό ή αντικειμενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής (παρ. 7), μονιμότητα όσων κατέχουν οργανικές θέσεις, εφόσον οι θέσεις υπάρχουν (παρ. 4), με τις εξαιρέσεις της παρ. 5 και την απαγόρευση μονιμοποίησης συμβασιούχων (παρ. 8), απαγόρευση μετάθεσης χωρίς γνωμοδότηση και υποβιβασμού ή παύσης χωρίς απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου αποτελούμενου τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα από μόνιμους υπαλλήλους (παρ. 4), προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των αποφάσεων των συμβουλίων αυτών (παρ. 4 εδ. β΄), επέκταση σε υπαλλήλους Βουλής, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ (παρ. 6). Το άρθρο 104 προσθέτει την απαγόρευση δεύτερης θέσης, το όριο πρόσθετων απολαβών και την κατάργηση της προηγούμενης άδειας για εισαγωγή σε δίκη. Συμπληρωματικά λειτουργούν τα άρθρα 29 παρ. 3 (πολιτική ουδετερότητα), 23 παρ. 2 (απεργία) και 56 (κωλύματα εκλογιμότητας).

Για τους δικαστικούς υπαλλήλους το άρθρο 92, ενταγμένο στο κεφάλαιο για τη δικαστική εξουσία, θεσπίζει ενισχυμένες εγγυήσεις: μονιμότητα χωρίς τον όρο της ύπαρξης της θέσης και παύση μόνο με δικαστική απόφαση λόγω ποινικής καταδίκης ή με απόφαση δικαστικού συμβουλίου για βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα, ασθένεια, αναπηρία ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια (παρ. 1), νομοθετική ρύθμιση προσόντων και υπηρεσιακής κατάστασης (παρ. 2), προαγωγές, τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις με σύμφωνη γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων με πλειοψηφία δικαστικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων, πειθαρχική εξουσία από τους ιεραρχικά προϊσταμένους δικαστές, εισαγγελείς, επιτρόπους ή υπαλλήλους και από υπηρεσιακό συμβούλιο, δικαίωμα προσφυγής κατά των υπηρεσιακών και πειθαρχικών αποφάσεων (παρ. 3), αναλογική εφαρμογή στους υπαλλήλους υποθηκοφυλακείων, συμβολαιογράφους και άμισθους υποθηκοφύλακες (παρ. 4–5). Η ουσιώδης διαφορά: στους δικαστικούς υπαλλήλους η παύση ανήκει αποκλειστικά σε δικαστικά όργανα, η γνώμη των συμβουλίων είναι σύμφωνη και όχι απλή, και η πειθαρχική εξουσία ασκείται εντός του δικαστικού σώματος, ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και στο επίπεδο της γραμματείας.

Θέμα Β (πρακτικό)

«Με την απόφαση του Υπουργού Υγείας οικ. 348/123890/2026 (δημοσίευση στο ΦΕΚ Γ΄ 1204, στις 30-1-2026) αποφασίστηκε η ίδρυση Κέντρου Υγείας στον Δήμο Παρακαμπιλίων, του Νομού Ημαθίας. Ο Φρίξος Πολυμερίδης, ο οποίος κατάγεται από τη Βέροια, πρωτεύουσα του Νομού, και κατοικεί στις Βρυξέλλες, άσκησε μόνος του αίτηση ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας, προβάλλοντας ότι τα Παρακαμπίλια είναι χωριό που ευρίσκεται περί τα 10 χλμ. από τη Βέροια, όπου οι κάτοικοί τους μπορούν να αναζητήσουν ιατρική φροντίδα και ότι θα ήταν καλύτερα για την προστασία της δημόσιας υγείας να ενισχυθεί το Νοσοκομείο Βέροιας, αντί να σπαταλώνται δημόσιοι πόροι για την δημιουργία δομών υγείας που θα υπολειτουργούν.»

Ερώτημα 1. Η προθεσμία για την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως ξεκινά από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης του Υπουργού Υγείας. Ποια είναι η προθεσμία για την κατάθεση της ανωτέρω αιτήσεως ακυρώσεως από τον Φρίξο;

Απάντηση: Εξήντα ημέρες από την επομένη της δημοσίευσης, δηλαδή από τις 31.1.2026 (άρθρο 46 παρ. 1 π.δ. 18/1989). Επειδή όμως ο αιτών κατοικεί στις Βρυξέλλες, η προθεσμία παρεκτείνεται κατά τριάντα ημέρες για τους διαμένοντες στην αλλοδαπή (άρθρο 41 παρ. 3), παράταση που κατά ρητή παραπομπή του άρθρου 46 παρ. 3 εφαρμόζεται και στην αίτηση ακυρώσεως. Συνολικά ενενήντα ημέρες, με λήξη στις 30.4.2026. Όποιος απάντησε απλώς «60 ημέρες» παρέβλεψε το κρίσιμο στοιχείο της κατοικίας στο εξωτερικό.

Ερώτημα 2. Πού μπορεί να κατατεθεί η αίτηση ακυρώσεως; Αποκλειστικά στο Σ.τ.Ε. (θεωρείστε ότι είναι το αρμόδιο δικαστήριο); Στο φαρμακείο Παρακαμπιλίων, δοθέντος ότι πρόκειται για υπόθεση που αφορά τη δημόσια υγεία; Στα γραφεία του Δήμου, επειδή αφορά δομή υγείας αυτού; Σε κάποια άλλη υπηρεσία;

Απάντηση: Η κατάθεση γίνεται στη Γραμματεία του ΣτΕ με καταχώριση σε ειδικό βιβλίο (άρθρο 19 παρ. 1), αλλά μπορεί να γίνει και σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή (άρθρο 19 παρ. 2), η οποία πρωτοκολλεί το δικόγραφο, συντάσσει πράξη κατάθεσης και το διαβιβάζει αμελλητί στο ΣτΕ (παρ. 3), το εμπρόθεσμο κρίνεται από το βιβλίο καταθέσεως ή το πρωτόκολλο (παρ. 7). Άρα: στο ΣτΕ ναι, στο φαρμακείο όχι, γιατί δεν είναι δημόσια αρχή, όποιο κι αν είναι το αντικείμενο της υπόθεσης, στον Δήμο ναι, όχι επειδή η δομή τον αφορά αλλά επειδή είναι δημόσια αρχή, σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή επίσης ναι. Υπενθυμίζεται ότι από 1.1.2021 ο κανόνας είναι η ηλεκτρονική κατάθεση με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή μέσω ΟΣΔΔΥ-ΔΔ (παρ. 8–9).

Ερώτημα 3. Υπάρχει όριο σελίδων για την αίτηση ακυρώσεως που κατατίθεται στο Σ.τ.Ε.; Αν ναι, ποιες οι υποχρεώσεις της Γραμματείας σε περίπτωση που η έκταση του κατατεθέντος δικογράφου της αιτήσεως ακυρώσεως του Φρίξου είναι διπλάσια του οριζόμενου στον νόμο;

Απάντηση: Ναι, τριάντα σελίδες (άρθρο 17 παρ. 6). Στις εξήντα σελίδες η Γραμματεία, κατόπιν συνεννόησης με τον Πρόεδρο του αρμόδιου σχηματισμού, καλεί πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια τον πληρεξούσιο δικηγόρο να περιορίσει το δικόγραφο εντός προθεσμίας έως έναν μήνα, η πρόσκληση γίνεται με κάθε τρόπο και βεβαιώνεται με χρονολογημένη και υπογεγραμμένη σημείωση του γραμματέα στον φάκελο. Μόνο το προσαρμοσμένο δικόγραφο λαμβάνεται υπόψη και επιδίδεται, εκτός αν είχε ήδη επιδοθεί εμπρόθεσμα το αρχικό, οπότε ο γραμματέας απλώς γνωστοποιεί την κατάθεση του προσαρμοσμένου. Αν ο διάδικος δεν συμμορφωθεί, έχει έναν ακόμη μήνα για νέο προσαρμοσμένο δικόγραφο με τριπλάσιο παράβολο (παρ. 7), διαφορετικά η αίτηση απορρίπτεται σε συμβούλιο κατά το άρθρο 34Α με κατάπτωση του παραβόλου. Υπομνήματα άνω των είκοσι σελίδων απορρίπτονται ως απαράδεκτα.

Ερώτημα 4. Τι μπορεί να καταθέσει ο Φρίξος στο Σ.τ.Ε. προκειμένου να μη λειτουργήσει το Κέντρο Υγείας μέχρι την εκδίκαση της αιτήσεως ακυρώσεως; Με ποια διαδικασία;

Απάντηση: Αίτηση αναστολής εκτέλεσης (άρθρο 52), υπογεγραμμένη υποχρεωτικά από δικηγόρο (άρθρο 17 παρ. 4). Κρίνεται από τριμελή Επιτροπή (Πρόεδρος ΣτΕ ή Τμήματος, ο Πάρεδρος ή Εισηγητής της υπόθεσης, ένας Σύμβουλος), ή πενταμελή λόγω σπουδαιότητας, με συνοπτικά αιτιολογημένη απόφαση σε συμβούλιο (παρ. 2). Ο Πρόεδρος τάσσει με πράξη προθεσμία στη Διοίκηση για φάκελο και απόψεις, που αρχίζει από την επίδοση της αίτησης με επιμέλεια του αιτούντος (παρ. 3), αντίγραφο επιδίδεται και σε όσους δικαιούνται να παρέμβουν (παρ. 4), ο Πρόεδρος μπορεί να εκδώσει προσωρινή διαταγή (παρ. 5). Η αναστολή χορηγείται για ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη ή για πρόδηλη βασιμότητα της αίτησης ακυρώσεως και απορρίπτεται μετά από στάθμιση με το δημόσιο συμφέρον ή επί πρόδηλου απαραδέκτου/αβασίμου (παρ. 6–7), η Επιτροπή μπορεί να διατάξει και κάθε άλλο κατάλληλο μέτρο (παρ. 8).

Ερώτημα 5. Σε ποια διαδικασία ή σε ποιες διαδικασίες ενώπιον του Γ΄ Τμήματος του Σ.τ.Ε. προβλέπεται να εισαχθεί προς εκδίκαση η αίτηση ακυρώσεως του Φρίξου;

Απάντηση: Μετά την κατάθεση η υπόθεση ανατίθεται με αλγόριθμο σε Πάρεδρο ή Εισηγητή για εισαγωγή σε συμβούλιο (άρθρο 20 παρ. 1). Από εκεί: (α) διαδικασία σε συμβούλιο από τον τριμελή σχηματισμό του άρθρου 34Γ, με ομόφωνη συνοπτική απόφαση απόρριψης ή κατάργησης της δίκης (άρθρο 34Α) ή αποδοχής (άρθρο 34Β), με δικαίωμα του διαδίκου να ζητήσει συζήτηση στο ακροατήριο, (β) τακτική διαδικασία στο ακροατήριο, μετά το πρακτικό του συμβουλίου (άρθρο 22 παρ. 4) και την πράξη ορισμού εισηγητή και δικασίμου (άρθρο 20 παρ. 3), σε πενταμελή ή, λόγω σπουδαιότητας, επταμελή σύνθεση (άρθρα 10 παρ. 1 και 14 παρ. 5), (γ) επείγουσα διαδικασία του άρθρου 20Α με απευθείας ορισμό δικασίμου. Το Τμήμα μπορεί επίσης να παραπέμψει στην Ολομέλεια (άρθρο 14 παρ. 2 και 5) ή στον Πρόεδρο του ΣτΕ επί αναρμοδιότητας (άρθρο 14 παρ. 6).

Ερώτημα 6. Ποιος έχει την ευθύνη να κοινοποιήσει την αίτηση ακυρώσεως του Φρίξου προς τη Διοίκηση και προς τους έχοντες δικαίωμα παρεμβάσεως; Ο ίδιος ο αιτών, η Γραμματεία του αρμόδιου Τμήματος ή και οι δύο;

Απάντηση: Και οι δύο, με διακριτούς ρόλους. Ο αιτών επιδίδει με δική του επιμέλεια αντίγραφο του δικογράφου στον Υπουργό Υγείας, που επέχει θέση διαδίκου, μέσα σε δύο μήνες από την κατάθεση (άρθρο 21 παρ. 1 περ. α΄ και παρ. 2 περ. α΄), καθώς και σε κάθε τρίτο με έννομο συμφέρον να παρέμβει, όπως ο Δήμος (παρ. 2 περ. ε΄), η παράλειψη συνεκτιμάται στη δικαστική δαπάνη. Η Γραμματεία επιδίδει την πράξη ορισμού εισηγητή και δικασίμου και το πρακτικό του συμβουλίου τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν από τη δικάσιμο (παρ. 1 περ. β΄), μπορεί να συμπληρώσει την παραλειφθείσα επίδοση προς τρίτους (παρ. 2 περ. ε΄) και στην επείγουσα διαδικασία αναλαμβάνει η ίδια και την επίδοση του εισαγωγικού δικογράφου (παρ. 1 περ. γ΄).

Β΄ ΕΞΕΤΑΣΗ: ΚΔΥ – ΚΟΔ (τέθηκαν ως ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, κατά προσέγγιση)

Υπενθυμίζουμε ότι οι διατυπώσεις που ακολουθούν είναι όπως τις θυμούνται οι υποψήφιοι και όχι το επίσημο κείμενο. ΚΔΥ = ν. 4798/2021, ΚΟΔ = ν. 4938/2022.

1. Υπάλληλος ΠΕ με βαθμό Γ΄ απέκτησε κατά την υπηρεσία του μεταπτυχιακό ενός έτους και αξιολογήθηκε για δύο συνεχείς περιόδους με 95. Πότε προάγεται στον Β΄; Σε δύο έτη: πενταετία για ΠΕ, μείον δύο έτη για το μεταπτυχιακό, μείον ένα έτος για τη βαθμολογία άνω του 90 σε δύο συνεχείς περιόδους (ΚΔΥ άρθρο 139 παρ. 1 περ. δ΄, παρ. 3 και 4).

2. Πότε καταρτίζεται η υπαλληλική σχέση; Με τον διορισμό και την αποδοχή του, η οποία δηλώνεται με την ορκωμοσία (ΚΔΥ άρθρο 14 παρ. 1–2). Η ανάληψη υπηρεσίας και το τεκμήριο κοινοποίησης των 30 ημερών ήταν οι λανθασμένες επιλογές.

3. Διάρκεια θερινών τμημάτων. Από 1η Ιουλίου έως 15 Σεπτεμβρίου (ΚΟΔ άρθρο 12 παρ. 2).

4. Από ποιους επικουρούνται οι επιθεωρητές σύμβουλοι Επικρατείας; Από έναν δικαστικό υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου, οριζόμενο από τον Πρόεδρο του ΣτΕ (ΚΟΔ άρθρο 97 παρ. 8), και από το Γραφείο Γραμματείας Επιθεώρησης με γραμματείς αποκλειστικής απασχόλησης στην έδρα του μεγαλύτερου διοικητικού εφετείου κάθε περιφέρειας και του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (άρθρο 98 παρ. 3). Οι επιλογές που ανέφεραν γραμματείς του ΣτΕ ή κλάδο Γραμματέων ήταν η παγίδα.

5. Σε ποιες περιπτώσεις είναι υποχρεωτικό το ερώτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης; (επιλογές με προαγωγές και μία με κληρώσεις) Σε όλες τις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης, άρα σε όλες τις προαγωγές που κρίνει αυτό (ΚΟΔ άρθρο 81 παρ. 1, άρθρα 73 παρ. 2, 76 παρ. 5, 79 παρ. 2). Όχι όμως στις κληρώσεις: τα μέλη του ΑΔΣΔΔ κληρώνονται από το Α΄ Τμήμα του ΣτΕ τον Δεκέμβριο «χωρίς καμιά άλλη διατύπωση» και το πρακτικό απλώς διαβιβάζεται στο Υπουργείο (άρθρο 80 παρ. 3–4), όπως και οι επιθεωρητές κληρώνονται από την Ολομέλεια (άρθρο 97 παρ. 4). Η επιλογή με τις κληρώσεις ήταν η λανθασμένη.

6. Παράβαση εχεμύθειας: οριστική παύση και από ποιον; Η εχεμύθεια είναι παράπτωμα που μπορεί να επισύρει οριστική παύση, όχι υποχρεωτικά (ΚΔΥ άρθρο 165 παρ. 2 περ. ιε΄, άρθρο 166 παρ. 2 περ. δ΄). Επειδή επισύρει κατά νόμο οριστική παύση, αρμόδιο είναι το δικαστικό συμβούλιο, που μπορεί να επιβάλει οποιαδήποτε ποινή (άρθρο 181 παρ. 1), όχι ο προϊστάμενος.

7. Πόσο συχνά ορίζονται/διενεργούν επιθεώρηση οι επιθεωρητές; Οι σύμβουλοι Επικρατείας κληρώνονται ανά δύο έτη με διετή θητεία, οι πρόεδροι εφετών επιθεωρούν ετησίως τα πρωτοδικεία της περιφέρειάς τους (ΚΟΔ άρθρο 97 παρ. 4, 6 και 9).

8. Πώς ορίζεται ο εκπρόσωπος τύπου του ΣτΕ; Με απόφαση της ολομέλειας, ανά τριετία, ένας δικαστικός λειτουργός, επικουρούμενος από υπάλληλο κατά προτίμηση του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων (ΚΟΔ άρθρο 15 παρ. 7Α).

9. Μέλη του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης. Έντεκα, και δεκαπέντε για προαγωγή σε Επίτροπο Επικρατείας των ΤΔΔ, σύμβουλο Επικρατείας ή πρόεδρο εφετών διοικητικών δικαστηρίων και για διορισμό αντεπιτρόπου (ΚΟΔ άρθρο 80 παρ. 2). Για θέματα δικαστών των ΤΔΔ μετέχει και ο Γενικός Επίτροπος αντί του τελευταίου κληρωθέντος μέλους, και χωρίς ψήφο δύο πρόεδροι εφετών ή δύο εφέτες (παρ. 8).

10. Ανάκληση διορισμού το 2026 για πλαστό πτυχίο υπαλλήλου διορισθέντος το 2020: νόμιμη; Ναι. Η διετία ανάκλησης δεν ισχύει όταν ο διορισθείς προκάλεσε δολίως την παρανομία (ΚΔΥ άρθρο 16 παρ. 2 εδ. β΄).

11. Ισχύουν οι πράξεις που εξέδωσε δύο ημέρες πριν από την ανάκληση; Ναι, η ανάκληση δεν επιδρά στο κύρος των πράξεών του, ενώ ο ίδιος υπέχει τις ευθύνες δικαστικού υπαλλήλου για τον χρόνο άσκησης καθηκόντων (ΚΔΥ άρθρο 16 παρ. 3).

12. Ποιος προΐσταται της γραμματείας του ΣτΕ; Της γραμματείας προΐσταται ο δικαστής που διευθύνει το δικαστήριο, εν προκειμένω ο Πρόεδρος του ΣτΕ, ενώ ο προϊστάμενος της γραμματείας, δικαστικός υπάλληλος, διευθύνει τις υπηρεσίες της (ΚΟΔ άρθρο 11 παρ. 2–3).

13. Αδικαιολόγητη απουσία 11 ημερών: τι επιβάλλεται και από ποιον; Πρώτον, περικοπή αποδοχών, την οποία διατάσσει ο προϊστάμενος της υπηρεσίας με αιτιολογημένη πράξη μετά από ακρόαση, με προσφυγή στο υπηρεσιακό συμβούλιο εντός δέκα ημερών (ΚΔΥ άρθρο 97 παρ. 7). Δεύτερον, πειθαρχική ποινή: οι 11 ημέρες δεν φθάνουν τα όρια της οριστικής παύσης (22 συνεχείς, 30 ανά έτος, 50 ανά τριετία, άρθρο 166 παρ. 2 περ. ε΄), άρα επιβάλλεται από τον προϊστάμενο έως πρόστιμο μισού μηνός (άρθρο 180 παρ. 2) ή από το υπηρεσιακό συμβούλιο (άρθρο 181 παρ. 2). Τρίτον, οι ημέρες αφαιρούνται από την κανονική άδεια (άρθρο 101 παρ. 7).

14. Ποιος ασκεί την πειθαρχική δίωξη; Ο δικαστής ή εισαγγελέας που κληρώνεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου για το επόμενο έτος (ΚΔΥ άρθρο 178 παρ. 1), ενώ παραγγελία μπορούν να δώσουν ο Υπουργός Δικαιοσύνης και οι πρόεδροι των ανωτάτων δικαστηρίων, ο Εισαγγελέας του ΑΠ και οι Γενικοί Επίτροποι (παρ. 4–5).

15. «Για τη μη μονιμοποίηση αποφασίζει το επταμελές δικαστικό συμβούλιο»; Λάθος: σε πρώτο βαθμό αποφαίνεται το πενταμελές δικαστικό συμβούλιο, το επταμελές μόνο σε δεύτερο βαθμό, επί διαφωνίας του Υπουργού ή προσφυγής του υπαλλήλου (ΚΔΥ άρθρο 88 παρ. 1–2, άρθρο 138 παρ. 3).

16. Τρεις ποινές προστίμου δύο μηνών σε δύο έτη και τέταρτη παραπομπή για το ίδιο παράπτωμα. Παραπέμπεται στο δικαστικό συμβούλιο, γιατί τρεις ποινές ανώτερες του προστίμου ενός μηνός μέσα στην προηγούμενη διετία καθιστούν δυνατή την οριστική παύση για οποιοδήποτε παράπτωμα (ΚΔΥ άρθρο 166 παρ. 2 περ. η΄, άρθρο 181 παρ. 1 και 3).

17. Δικαστικός υπάλληλος απειλεί εφοριακό για δική του υπόθεση. Παράπτωμα χρησιμοποίησης της υπαλληλικής ιδιότητας για ιδιωτικά συμφέροντα και αναξιοπρεπούς διαγωγής εκτός υπηρεσίας (ΚΔΥ άρθρο 165 παρ. 2 περ. γ΄ και ιστ΄), επειδή μπορεί να επισύρει οριστική παύση (άρθρο 166 παρ. 2 περ. γ΄), αρμόδιο είναι το δικαστικό συμβούλιο (άρθρο 181 παρ. 1).

18. Μέλη του ΑΔΣΔΔ για προαγωγές δικαστών των ΤΔΔ. Έντεκα ή δεκαπέντε κατά τα παραπάνω, με συμμετοχή του Γενικού Επιτρόπου και δύο μελών χωρίς ψήφο που αποχωρούν πριν από την ψηφοφορία (ΚΟΔ άρθρο 80 παρ. 2 και 8).

19. Πότε είναι υποχρεωτική η σύγκληση της υπηρεσιακής συνέλευσης; Τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, καθώς και υποχρεωτικώς δέκα ημέρες πριν από την ολομέλεια που καταρτίζει ή τροποποιεί τον κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας και όταν το ζητήσουν περισσότερα από το ένα τρίτο των μελών, οπότε συγκαλείται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες (ΚΔΥ άρθρο 90 παρ. 3). Η παγίδα: «περισσότερα από το 1/3», όχι «το 1/3».

20. Επιτρέπεται ανάθεση καθηκόντων γραμματέα σε βιβλιοθηκονόμο του ΣτΕ; Μόνο κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες που δεν καλύπτονται αλλιώς, με απόφαση του Προέδρου του ΣτΕ για έξι μήνες με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης, έως δύο έτη μόνο με απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου (ΚΔΥ άρθρο 112 παρ. 1–2, οι κλάδοι ΠΕ Γραμματέων και ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων είναι διακριτοί, άρθρο 21 παρ. 1).

Καλά αποτελέσματα!