Πού θα διεξαχθούν οι εξετάσεις στις 21 και 22 Νοεμβρίου για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 2026Β.

Το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις της Β΄ περιόδου 2026 για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ), σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας. Οι εξετάσεις αφορούν την πιστοποίηση της γνώσης έξι ξένων γλωσσών: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής, για δύο διαβαθμισμένα επίπεδα.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα επίπεδα Β1 και Β2, που αντιστοιχούν σε μέτρια και καλή γνώση αντίστοιχα, καθώς και στα επίπεδα Γ1 και Γ2, που αντιστοιχούν σε πολύ καλή και άριστη γνώση. Και στις δύο περιπτώσεις η εξέταση θα είναι ενιαία και διαβαθμισμένη.

Δείτε το πρόγραμμα των εξετάσεων εδώ

Πού θα εξεταστούν οι υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στο Εξεταστικό Κέντρο που αντιστοιχεί στην Περιοχή Εξέτασης την οποία επέλεξαν κατά την υποβολή της αίτησής τους. Για τη συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο, θα λειτουργήσει ένα Εξεταστικό Κέντρο σε κάθε Περιοχή Εξέτασης, με εξαίρεση τις περιοχές Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Πειραιά, Αχαΐας, Λάρισας, Ιωαννίνων, Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης, καθώς και Ηρακλείου, όπου θα λειτουργήσουν περισσότερα εξεταστικά κέντρα. Η κατανομή των υποψηφίων στα συγκεκριμένα σχολεία γίνεται με βάση την εξεταζόμενη γλώσσα και το επίπεδο πιστοποίησης.

Αναλυτικά τα εξεταστικά κέντρα

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Α΄ Αθήνας

1ο ΕΠΑΛ Αθηνών: Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο για υποψηφίους με αναπηρία και μαθησιακές δυσκολίες.

8ο ΓΕΛ Αθηνών: Αγγλικά και Γερμανικά, επίπεδα Β και Γ.

26ο Πειραματικό ΓΕΛ Αθηνών «Μαράσλειο»: Γαλλικά και Τουρκικά, επίπεδα Β και Γ.

9ο ΓΕΛ Αθηνών: Ιταλικά, επίπεδα Β και Γ.

5ο ΓΕΛ Ηλιούπολης «Ευάγγελος Παπανούτσος»: Ισπανικά, επίπεδα Β και Γ.

Β΄ Αθήνας

2ο ΓΕΛ Νέας Ιωνίας: Αγγλικά και Γαλλικά, επίπεδα Β και Γ.

3ο ΓΕΛ Αμαρουσίου: Ισπανικά, επίπεδα Β και Γ.

4ο ΓΕΛ Ηρακλείου: Γερμανικά και Ιταλικά, επίπεδα Β και Γ.

Γ΄ Αθήνας

1ο ΓΕΛ Αιγάλεω: Αγγλικά, Γερμανικά και Ιταλικά, επίπεδα Β και Γ.

1ο ΓΕΛ Πετρούπολης: Γαλλικά και Ισπανικά, επίπεδα Β και Γ.

Πειραιάς

Ζάννειο Πρότυπο ΓΕΛ Πειραιά: Αγγλικά, Γερμανικά και Ιταλικά, επίπεδα Β και Γ.

Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά: Γαλλικά και Ισπανικά, επίπεδα Β και Γ.

Αχαΐα

1ο ΓΕΛ Πάτρας: Γαλλικά, επίπεδα Β και Γ, καθώς και Ισπανικά, επίπεδο Β.

6ο Γυμνάσιο Πάτρας: Αγγλικά και Γερμανικά, επίπεδα Β και Γ, καθώς και Ιταλικά, επίπεδο Β.

Λάρισα

6ο ΓΕΛ Λάρισας: Αγγλικά και Ιταλικά, επίπεδα Β και Γ, καθώς και Ισπανικά, επίπεδο Β.

5ο ΓΕΛ Λάρισας: Γαλλικά και Γερμανικά, επίπεδα Β και Γ.

Ιωάννινα

5ο ΓΕΛ Ιωαννίνων: Αγγλικά και Γερμανικά, επίπεδα Β και Γ, καθώς και Ισπανικά, επίπεδο Β.

4ο ΓΕΛ Ιωαννίνων «Ακαδημία»: Γαλλικά και Ιταλικά, επίπεδα Β και Γ.

Ανατολική Θεσσαλονίκη

Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης: Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο για υποψηφίους με αναπηρία και μαθησιακές δυσκολίες.

27ο Ημερήσιο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης: Γαλλικά και Τουρκικά, επίπεδα Β και Γ.

1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Καλαμαριάς: Γερμανικά και Ιταλικά, επίπεδα Β και Γ.

4ο Ημερήσιο ΓΕΛ Καλαμαριάς: Αγγλικά και Ισπανικά, επίπεδα Β και Γ.

Δυτική Θεσσαλονίκη

1ο ΓΕΛ Ευόσμου: Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά, επίπεδα Β και Γ.

2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης: Γερμανικά και Ισπανικά, επίπεδα Β και Γ.

Ηράκλειο

2ο ΓΕΛ Ηρακλείου: Γερμανικά και Ισπανικά, επίπεδα Β και Γ.

4ο ΓΕΛ Ηρακλείου: Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά, επίπεδα Β και Γ.