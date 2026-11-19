Η Antropic ξεκίνησε μόλις πριν από 6 χρόνια, και η αξία της αποτυπώνει τον ενθουσιασμό των επενδυτών στην AI.

Η Anthropic έγραψε ιστορία αφού έκλεισε το χρηματιστηριακό της ντεμπούτο, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά που έχει καταγραφεί ποτέ.

Σε αριθμούς αυτό σημαίνει ότι στην παρθενική της είσοδο στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, η μετοχή της Anthropic έκλεισε τα 97,17 δολάρια με την αξία της να αποτιμάται πλέον περίπου στα 1,76 τρισ. δολάρια.

Μετά από άνοδο που ξεπέρασε το 30% κατά την έναρξη των συναλλαγών, οι μετοχές της ANT υποχώρησαν ελαφρώς, με την ευρύτερη αγορά να καταγράφει απώλειες. Ωστόσο, η τιμή της μετοχής της σημείωσε αύξηση κατά 17% σε σχέση με την αρχική τιμή των 83 δολαρίων.

Ο κολοσσός της τεχνητής νοημοσύνης αποτιμάται πλέον λίγο χαμηλότερα από τα 2 τρισ. δολάρια, στα 1,76 τρισ. δολάρια, συνυπολογίζοντας τόσο τις μετοχές που διαπραγματεύονται στην αγορά όσο και τις περιορισμένες μετοχές και τα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options).

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Αυτό που δείχνει τον τεράστιο όγκο και τη δυναμική της εταιρείας είναι ότι μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026 τα έσοδά της ήταν υπερτριπλάσια από το σύνολο του 2025. Τα έσοδα ήταν 41 εκατομμύρια δολάρια το 2023, 386 εκατομμύρια δολάρια το 2024 και 4.585 εκατομμύρια δολάρια το 2025. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 απέφερε 16.286 εκατομμύρια δολάρια, περίπου 14 φορές περισσότερα από τα 1.163 εκατομμύρια δολάρια που αναφέρθηκαν για το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Για να αντιληφθεί κανείς τον όγκο των συναλλαγών σημειώνεται ότι στις 12 Ιουνίου, η SpaceX (SPCX) έκανε άνοιγμα στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στα 150 δολάρια ανά μετοχή, σημειώνοντας άνοδο 11% σε σχέση με την τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO), η οποία ήταν 135 δολάρια ανά μετοχή. Κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής της, η μετοχή της SpaceX κατέγραψε άνοδο έως και 30,8%, φτάνοντας τα 176,52 δολάρια. Στο κλείσιμο της ημέρας, η εταιρεία σημείωσε κέρδη 19,2%, με τη μετοχή να διαμορφώνεται στα 160,95 δολάρια. Κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης, η τιμή της μετοχής της SpaceX υποχώρησε μόλις 66 σεντς κάτω από την τιμή ανοίγματος, φτάνοντας τα 149,34 δολάρια ανά μετοχή. Την Πέμπτη, οι μετοχές της SpaceX έκλεισαν στα 138,43 δολάρια, ελάχιστα πάνω από την τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς πριν από πεντέμισι μήνες.

Πρωτοφανές άνοιγμα

Το άνοιγμα του κολοσσού της τεχνητής Νοημοσύνης που βρίσκεται πίσω απο το Claude, είναι πρωτοφανές. Η εταιρεία ξεκίνησε μόλις πριν από 6 χρόνια, και η αξία της αποτυπώνει τον ενθουσιασμό των επενδυτών στην AI. Μιλώντας στο άνοιγμα του Nasdaq την Πέμπτη, ο CEO της Anthropic, Dario Amodei και η πρόεδρος της εταιρείας Daniela Amodei επισήμαναν την δέσμευση της ΑΙ σε τομείς όπως η ιατρική και η εκπαίδευση ενώ τόνισαν και τους κινδύνους της τεχνολογίας και τη σημασία της λήψης της σωστής απόφασης με γνώμονα την ασφάλεια. Η αξία των επτά συνιδρυτών της εταιρείας πλέον ανέρχεται σε δεκάδες δισ. δολάρια για τον καθένα τους. Και οι επτά ωστόσο δεσμεύτηκαν να διαθέσουν το 80% του μεριδίου τους στην Anthropic σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Πώς κερδίζουν οι εταιρείες ΑΙ

Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αποκομίζουν έσοδα κυρίως μέσω συνδρομών και της χρήσης των μοντέλων τους, ενώ ορισμένες πωλούν διαφημίσεις.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που κατατέθηκαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) για την αρχική δημόσια προσφορά, η Anthropic, η δημιουργός του Claude, κατέγραψε έσοδα ύψους 33,24 δισ. δολαρίων κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026. Περίπου το 79% του ποσού αυτού προήλθε από τέλη χρήσης που κατέβαλαν προγραμματιστές και επιχειρήσεις, ενώ το 21% προήλθε από συνδρομές. Πραγματοποίησε σχεδόν τις μισές από αυτές τις πωλήσεις μέσω των πλατφορμών cloud της Amazon και της Google.Τα έσοδα δεν ταυτίζονται με τα κέρδη ωστόσο: η Anthropic ανέφερε λειτουργική ζημία 1,26 δισ. δολαρίων για την ίδια εννεάμηνη περίοδο, κυρίως λόγω του υψηλού κόστους υπολογιστικής ισχύος.

Η Antropic σε αριθμούς

Τι είναι η Anthropic και με τι ασχολείται

Η Anthropic είναι η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσει το Claude. Ιδρύθηκε το 2021, έχει έδρα το Σαν Φρανσίσκο και έχει συσταθεί στο Ντέλαγουερ ως «εταιρεία δημοσίου οφέλους».

Ο κολοσσός της Anthropic αναπτύσσει πρωτοποριακά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και στη συνέχει πουλάει πρόσβαση σε αυτά. Σύμφωνα με την εταιρεία, το προϊόν της, το Claude φτάνει στους πελάτες «μέσω των μοντέλων, της πλατφόρμας και των εφαρμογών μας». Οι επιχειρήσεις και οι προγραμματιστές χρησιμοποιούν το Claude μέσω ενός API, δηλαδή μιας σύνδεσης που επιτρέπει στο λογισμικό να καλεί απευθείας τα μοντέλα. Επίσης, αποκτούν πρόσβαση μέσω των μεγάλων πλατφορμών cloud. Οι ιδιώτες και οι ομάδες το χρησιμοποιούν μέσω εφαρμογών και συνδρομών. Το Claude Code σύμφωνα με την εταιρεία είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού που η Anthropic αποκαλεί «Εικονικό Συνεργάτη».

Η Anthropic ως «εταιρεία δημοσίου οφέλους» είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία δεσμεύεται παράλληλα για έναν συγκεκριμένο δημόσιο σκοπό, τον οποίο τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να συνυπολογίζουν μαζί με τα οικονομικά συμφέροντα των μετόχων. Στο έγγραφό της, η Anthropic αναφέρει ότι επέλεξε αυτή τη δομή «σε ευθυγράμμιση με τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας για την ασφάλεια και την υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης». Ο δηλωμένος σκοπός της εταιρείας είναι η υπεύθυνη ανάπτυξη και συντήρηση προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης, προς όφελος της ανθρωπότητας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Ο έλεγχος της εταιρείας λειτουργεί επίσης διαφορετικά σε σχέση με τις περισσότερες εισηγμένες εταιρείες τεχνολογίας.

Πώς χρεώνει η Anthropic τους πελάτες της;

Οι χρεώσεις στην Anthropic γίνονται με δύο τρόπους. Χρεώσεις βάσει χρήσης: όταν δηλαδή οι πελάτες πληρώνουν για ό,τι χρησιμοποιούν- χρεώσεις που υπολογίζονται σε «tokens» και τιμολογούνται ανάλογα με το μοντέλο που έχει επιλεγεί. Ένα «token» είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που το μοντέλο διαβάζει ή παράγει. Αυτές οι χρεώσεις αποτέλεσαν περίπου το 80% των εσόδων του πρώτου εξαμήνου του 2026, δηλαδή 13,1 δισ. δολάρια. Η δεύτερη χρέωση γίνεται με συνδρομές. Τα προγράμματα Pro και Max για ιδιώτες, καθώς και τα προγράμματα εφαρμογών για επιχειρήσεις, αποτέλεσαν το υπόλοιπο 20%, δηλαδή 3,2 δισ. δολάρια.