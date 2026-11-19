Η σύμβαση ΣΔΙΤ υπογράφεται στις 27 Νοεμβρίου – Δύο χρόνια θα χρειαστούν για την κατασκευή των σχολείων.

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η υλοποίηση ενός από τα σημαντικότερα έργα σχολικών υποδομών για τον Δήμο Χανίων, καθώς ολοκληρώθηκε η τεχνική διαδικασία ενόψει της τελικής υπογραφής της σύμβασης για την κατασκευή 12 νέων σχολικών μονάδων και την ανακατασκευή του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 50,6 εκατομμυρίων ευρώ, θα υλοποιηθεί μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με την τελική υπογραφή της σύμβασης να έχει προγραμματιστεί για τις 27 Νοεμβρίου στα Χανιά. Στη συνάντηση συμμετείχαν η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, και ο δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης.

Το έργο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή και τη χρηματοδότηση των νέων υποδομών, καθώς και τη λειτουργία και συντήρησή τους για χρονικό διάστημα 25 ετών. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 27 χρόνια, εκ των οποίων τα δύο πρώτα αφορούν τις μελέτες και την κατασκευή.

Τα 12 νέα σχολεία

Οι νέες σχολικές υποδομές θα αναπτυχθούν κυρίως σε περιαστικές περιοχές του Δήμου Χανίων και αφορούν τις ακόλουθες μονάδες:

2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Κυδωνίας

3ο Νηπιαγωγείο Νέας Κυδωνίας

2ο Νηπιαγωγείο Βαμβακόπουλου

2ο Γυμνάσιο Ακρωτηρίου

Δημοτικό Σχολείο Χωροφακίων Ακρωτηρίου

23ο Νηπιαγωγείο Χανίων

38ο Νηπιαγωγείο Χανίων

4ο Γυμνάσιο Χανίων

18ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων

22ο Νηπιαγωγείο Χανίων

1ο Νηπιαγωγείο Περιβολίων

Δημοτικό Σχολείο Περιβολίων

Παράλληλα, προβλέπεται η ανακατασκευή του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών και η ενοποίησή του με τον Δημοτικό Κήπο, με στόχο την αναβάθμιση ενός σημαντικού χώρου πρασίνου και αναψυχής στο κέντρο της πόλης. Την ευθύνη για τη λειτουργία και τη συντήρηση των σχολικών μονάδων και των υπόλοιπων υποδομών κατά την 25ετή περίοδο θα έχει ο ιδιωτικός φορέας ΑΤΕΣΕ Α.Ε., ο οποίος αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου.

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Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, υπογράμμισε τη σημασία της δημιουργίας νέων σχολικών υποδομών, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι κάθε παιδί να έχει πρόσβαση σε ένα σύγχρονο, ασφαλές και κατάλληλο σχολικό περιβάλλον. Όπως ανέφερε «Κάθε καινούργια σχολική στέγη, μια αυλή, μια καινούργια αίθουσα φέρνει στο μυαλό μας το χαμόγελο των παιδιών, των εκπαιδευτικών, την ασφάλεια που θα νιώσουν οι γονείς τους, αλλά κυρίως την προοπτική και την αισιοδοξία ότι κάθε παιδί σε όλη την Ελλάδα θα έχει στο παρόν και στο μέλλον ακριβώς το σχολικό περιβάλλον που του αξίζει. Χαίρομαι και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι είναι καθημερινά δίπλα στα σχολεία όλης της Ελλάδος, όπως και τα πανεπιστήμια και βέβαια και τον Δήμαρχο Χανίων, γιατί έχουν δουλέψει μαζί και με τη Μονάδα Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε μια εξέλιξη πολύ θετική μετά από τόσα χρόνια. Σύντομα θα υπάρχει υπογραφή θεσμικά, επίσημα και τελικά στα Χανιά, για να μπορέσουμε να έχουμε νέα νηπιαγωγεία, νέα δημοτικά και νέα γυμνάσια. Χαίρομαι και ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια συνολική προσπάθεια για την αναβάθμιση της σχολικής στέγης σε όλη την Ελλάδα, με τις ανακαινίσεις που γίνονται με το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου, αλλά και με τις πολύ σημαντικές προσθήκες νέων κτηρίων, με εξασφαλισμένη τη συντήρηση από τον ανάδοχο που τον αναλαμβάνει, για να μπορούμε να προσφέρουμε ακριβώς στα παιδιά το περιβάλλον που τους αξίζει.»

O Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, δήλωσε: «Σήμερα τα Χανιά κάνουν μια υπέρβαση. Κόποι χρόνων ανταμείβονται. Με την τεχνική υπογραφή της σύμβασης ξεκινά ένα από τα πιο σύνθετα και δύσκολα έργα που έγιναν ποτέ στον Δήμο μας. Σε δύο χρόνια από σήμερα, 12 νέα σχολεία θα είναι έτοιμα να υποδεχθούν τους μαθητές τους και το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών θα έχει αναγεννηθεί στην καρδιά της πόλης. Με 50,6 εκατ. ευρώ, είναι μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχει δει ο τόπος μας, και κατευθύνεται στα παιδιά μας και στον δημόσιο χώρο. Ευχαριστώ θερμά την Υπουργό Παιδείας κ. Σοφία Ζαχαράκη, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας κ. Νίκο Παπαθανάση και τον Διευθυντή της Μονάδας ΣΔΙΤ Νίκο Σέργη για την εξαίρετη συνεργασία.»