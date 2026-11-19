Όσα θα δούμε στο 4ο επεισόδιο της σειράς, αυτή την Κυριακή στο ΜEGA.

Αυτήν την Κυριακή, 22 Νοεμβρίου, στις 22:30, στο νέο, τέταρτο επεισόδιο της «Σύγκρουσης» οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές.

Ένα μόνο καινούριο στοιχείο αρκεί, για να κλονιστεί ό,τι ήταν βέβαιο, ώστε τα όρια ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα να γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα.

Στα 8 επεισόδια του συγκλονιστικού ερωτικού δικαστικού θρίλερ του MEGA, σε σενάριο Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία Αλέκου Κυράνη, το βασικό ερώτημα παραμένει και όπως όλα δείχνουν, δεν είναι εύκολο να απαντηθεί: Τι είναι ο κεντρικός ήρωας, αθώος ή ένοχος;

Η υπόθεση με το θανατηφόρο τροχαίο που οδήγησε τον πρωταγωνιστή ενώπιον της Δικαιοσύνης μπορεί να κρίθηκε στο δικαστήριο, όμως τίποτα δεν έχει τελειώσει.

Τι θα δούμε στο νέο, τέταρτο επεισόδιο της «Σύγκρουσης», την Κυριακή, στις 22:30:

Επεισόδιο 4 – «Κοινή γνώμη»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Τρεις μήνες μετά τη δίκη, η υπόθεση του Φίλιππου εξακολουθεί να διχάζει, αν και το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης αρχίζει να υποχωρεί.

Η δημοσιογράφος Μάρα Κοτρώνη, αποφασισμένη να μην εγκαταλείψει την έρευνά της, αναζητά τον μυστηριώδη αποστολέα του ηχητικού μηνύματος που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Οι προσπάθειές της την οδηγούν σε ένα πρόσωπο που συνδέεται στενά με την Εύα και γνωρίζει περισσότερα απ’ όσα έχει αποκαλύψει.

Την ίδια στιγμή, η Άννα και ο Φίλιππος έρχονται ολοένα πιο κοντά, αφήνοντας πίσω τους τη δικαστική περιπέτεια. Μια νέα αποκάλυψη, όμως, απειλεί να ανατρέψει τα πάντα.

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