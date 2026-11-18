Τα νεότερα του καιρού, από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Με αρκετή συννεφιά στα δυτικά και τοπικές βροχές θα κυλήσει το πρωινό της Πέμπτης. Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου μέχρι το βράδυ θα έχουμε κάποια φαινόμενα σε Ιωάννινα, Πρέβεζα, Καρδίτσα, Κοζάνη και Αγρίνιο.

Η θερμοκρασία στα κεντρικά ηπειρωτικά θα φτάσει τους 23-24 βαθμούς, στα βόρεια από 18 έως 24 βαθμούς και στα νότια στους 25 βαθμούς. Στα ανατολικά νησιωτικά από 20 έως 23 βαθμούς και στα δυτικά έως 22 βαθμούς.

Την Παρασκευή λίγα φαινόμενα θα έχουμε στα δυτικά και μέχρι την Κυριακή 22/11 δεν αναμένονται βροχές. Από το βράδυ της Κυριακής θα έχουμε βροχές σε Κέρκυρα, Ιωάννινα μέχρι το Αγρίνιο και τη Δευτέρα θα ενταθούν μεχρι και τα δυτικά της Πελοποννήσου. Φαινόμενα θα έχουμε και στα ΝΑ νησιωτικά. Από 26-27/11 θα έχουμε νέες βροχές σε μια ζώνη από τη Σπάρτη μέχρι την Καστοριά και σε όλα τα δυτικά, όπως και το διήμερο 28-29/11.

Πάντως η θερμοκρασία θα πέσει στις 23/11 και θα παραμείνει σε… ψυχρές θερμοκρασίες.

Αναλυτικά ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=-tIwvUjdQUo}