Η τάση του καιρού μέχρι και τα τέλη του μήνα.

Βροχές αρχικά στα δυτικά οι οποίες στη συνέχεια θα επεκταθούν στα ΒΔ της χώρας αναμένονται από το πρωί της Τετάρτης. Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, μέσα στην ημέρα και προς το βράδυ τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν και η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά από 21-22 βαθμούς και στα δυτικά έως 22 βαθμούς. Στα ανατολικά νησιωτικά από 19 έως 22 και στα βόρεια από 15 έως 22. Στα νότια ο υδράργυρος θα φτάσει τους 23 βαθμούς.

Την Πέμπτη ο καιρός θα έχει αρκετή ηλιοφάνεια με εξαίρεση από το μεσημέρι και μετά κάποιες τοπικές βροχές σε Καρδίτσα και Ιωάννινα που προς το βράδυ θα ενταθούν.

Την Παρασκευή δεν θα έχουμε κάτι το ιδιαίτερο όπως και το Σάββατο και την Κυριακή. Ωστόσο, το βράδυ της Κυριακής αναμένονται νέες βροχές σε Ιωάννινα, Κέρκυρα, Καρδίτσα και Πρέβεζα.

Από 25 έως και 28/11 νέο πέρασμα βροχών θα έχουμε στις ίδιες περιοχές οι οποίες θα επεκταθούν και προς την Πελοπόννησο.

Η θερμοκρασία, τέλος, αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά από 22/11 όχι όμως σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

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{https://www.youtube.com/watch?v=ZredTPdtFVo}