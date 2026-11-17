Σχεδόν έξι εκατομμύρια αναφορές προβλημάτων μέσα σε μία εβδομάδα.

Ανησυχία για την αξιοπιστία των ψηφιακών υποδομών προκαλεί στις ΗΠΑ μια σειρά τεχνολογικών προβλημάτων, που επηρέασαν τράπεζες, αεροπορικές εταιρείες και υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Παρότι οι διαδοχικές δυσλειτουργίες πυροδότησαν σενάρια για κυβερνοεπιθέσεις με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI), οι ειδικοί επισημαίνουν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τέτοια σύνδεση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, χιλιάδες Αμερικανοί αντιμετώπισαν τις τελευταίες ημέρες προβλήματα πρόσβασης σε τραπεζικούς λογαριασμούς, καθυστερήσεις στις αεροπορικές μετακινήσεις και αδυναμία χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών.

Η JPMorgan Chase παρουσίασε δυσλειτουργίες στις τραπεζικές συναλλαγές, ενώ η United Airlines αναγκάστηκε να καθυστερήσει προσωρινά αναχωρήσεις πτήσεων. Παράλληλα, προβλήματα στο Microsoft Outlook επηρέασαν την πρόσβαση χρηστών στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και σε υπηρεσίες Microsoft 365.

Οι διαδοχικές βλάβες προκάλεσαν έντονη συζήτηση για την πιθανότητα συντονισμένης κυβερνοεπίθεσης. Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Μαρκγουέιν Μάλιν, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, ικανά να γράφουν και να τροποποιούν κώδικα, να συμβάλλουν στην εμφάνιση τέτοιων προβλημάτων.

Ωστόσο, οι μέχρι στιγμής εξηγήσεις παραπέμπουν κυρίως σε τεχνικές αστοχίες. Η Chase απέδωσε τη δυσλειτουργία σε εσωτερικό σφάλμα λογισμικού, ενώ η Microsoft επικαλέστηκε παλαιότερο πρόβλημα, αυξημένη κίνηση και περιορισμένη χωρητικότητα διακομιστών.

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Σχεδόν έξι εκατομμύρια αναφορές προβλημάτων μέσα σε μία εβδομάδα

Τα στοιχεία της πλατφόρμας Downdetector αποτυπώνουν την έκταση των περιστατικών. Στο επταήμερο που ολοκληρώθηκε στις 16 Νοεμβρίου καταγράφηκαν σχεδόν έξι εκατομμύρια αναφορές προβλημάτων στις ΗΠΑ, ο υψηλότερος εβδομαδιαίος αριθμός του τελευταίου έτους.

Ωστόσο, σε ορίζοντα 30 ημερών σημειώθηκαν μόλις τρεις μεγάλες διακοπές λειτουργίας, έναντι πέντε που καταγράφονται συνήθως.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να επηρεάζει έμμεσα την κατάσταση, επιταχύνοντας την ανάπτυξη και αναβάθμιση λογισμικού, χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση των διαδικασιών ελέγχου.

Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Οχάιο, Ντέιβιντ Γουντς, προειδοποιεί ότι η πίεση για ταχύτερα και οικονομικότερα συστήματα περιορίζει τις δοκιμές ασφαλείας και τους μηχανισμούς προστασίας.

Από την πλευρά της, η ειδικός τεχνολογίας Λιζ Φονγκ-Τζόουνς επισημαίνει ότι πρόκειται για γνωστό φαινόμενο αλυσιδωτών αστοχιών, κατά το οποίο ένα περιορισμένο τεχνικό πρόβλημα μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένες δυσλειτουργίες.