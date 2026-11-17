Δίκτυο που χρησιμοποιεί η NSA για εσωτερικές επικοινωνίες.

Το άκρως απόρρητο δίκτυο που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NSA) είναι εκτός λειτουργίας, σύμφωνα με πηγές του CNN.

To εν λόγω δίκτυο, το NSA Net, επιτρέπει στους εργαζόμενους της υπηρεσίας να ανταλλάσσουν απόρρητες πληροφορίες. Σε αυτή τη φάση, δεν υπάρχουν ενδείξεις για κυβερνοεπίθεση, ανέφεραν έξι άτομα με γνώση του ζητήματος, που μίλησαν στο CNN.

Ενώ η υπηρεσία προσπαθεί να εξακριβώσει την κλίμακα του προβλήματος, έθεσε σε εφαρμογή το σύστημα κλιμακωτής προσέλευσης για το προσωπικό, συμπλήρωσαν οι πηγές του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου.

«Δεν επηρεάζεται» η επικοινωνία με τον Τραμπ

Πρώην και νυν αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσαν στο CNN ότι μια διακοπή λειτουργίας του NSA Net δεν θα επηρέαζε τη δυνατότητα της υπηρεσίας να διαβιβάζει επείγουσες πληροφορίες στον Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ασία με το Air Force One.

Αμφότερες οι πηγές περιέγραψαν πολλαπλά εφεδρικά και εναλλακτικά δίκτυα τα οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση προκειμένου να επικοινωνήσει με ασφάλεια με τον Τραμπ, ο οποίος σήμερα, Τρίτη, βρίσκεται στις Φιλιππίνες και την Τετάρτη θα ταξιδέψει στην Κίνα.