Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου.

Διαφορετικά αναμένεται να είναι τα φετινά Χριστούγεννα για την Κατερίνα Καινούργιου και τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, καθώς για πρώτη φορά θα τα γιορτάσουν έχοντας στο πλευρό τους την μικρή Ξένια, το πρώτο τους παιδάκι.

Η γνωστή παρουσιάστρια τον Απρίλιου του 2026, έγινε για πρώτη φορά μαμά, έχοντας πλέον γυρίσει σελίδα στην κοινή της ζωή με τον σύντροφό της.

Έτσι, φέτος, τα Χριστούγεννα θα είναι διαφορετικά, καθώς θα τα γιορτάσουν ως τριμελής οικογένεια.

Λίγες εβδομάδες πριν από τον ερχομό των Χριστουγέννων, η Κατερίνα Καινούργιου ξεκίνησε να στολίζει γιορτινά το σπίτι της, έχοντας στο πλευρό της την καλύτερη βοηθό, τη μικρή Ξένια.

Το απόγευμα της Τρίτης 17 Νοέμβρη, η παρουσιάστρια δημοσίευσε μία φωτογραφία από το σπίτι της, απαθανατίζοντας το χεράκι της κόρης της την ώρα που αγγίζει το δέντρο.

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Η αφιέρωση της Κατερίνας Καινούργιου στην κόρη της

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, η Κατερίνα Καινούργιου είχε κάνει μία συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media. Συγκεκριμένα, ανατρέχοντας στο παρελθόν, είχε δημοσιεύσει μία φωτογραφία της από τον περυσινό Νοέμβριο, όταν ακόμη ήταν έγκυος, και έγραφε:

«Πέρσι τέτοια εποχή, μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο μας, σε κρατούσα μέσα μου… Φέτος σε κρατάω στην αγκαλιά μου. Το ίδιο δέντρο, τα ίδια φωτάκια, αλλά μία ζωή εντελώς διαφορετική… Μια ζωή πιο γεμάτη, πιο όμορφη, με μια αγάπη που δεν ήξερα καν ότι υπάρχει. Πέρσι ήσουν η πιο γλυκιά μου προσμονή… Φέτος είσαι το πιο όμορφο δώρο της ζωής μου».