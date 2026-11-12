Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην πρόταση γάμου που δέχθηκε από τον Παναγιώτη Κουτσουμπή στο Παρίσι.

Σε μία προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», αποκαλύπτοντας στους τηλεθεατές και τους συνεργάτες της πώς της έκανε πρόταση γάμου ο σύντροφός της.

Η γνωστή παρουσιάστρια είναι ζευγάρι με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, και μαζί απέκτησαν το πρώτο τους παιδί τον περασμένο Απρίλιο.

Σήμερα, λοιπόν, με αφορμή μία σύντομη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή ο Γιάννης Σπαλιάρας, η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πώς δέχθηκε την πρόταση γάμου από τον αγαπημένο της.

Όπως είπε, βρίσκονταν σε εστιατόριο στο Παρίσι με την παρέα τους, όταν κατάλαβε ότι κάτω από το πιάτο της υπάρχει το δαχτυλίδι, με την ίδια να αναρωτιέται αν πρόκειται για πρόταση γάμου:

«Πολύ απλά έγινε… Είχαμε πάει στο Παρίσι, με μεγάλη παρέα όμως, και το είχε βάλει κάτω από το πιάτο… Είχαμε πάει σε ένα εστιατόριο και μετά έπαθα δηλητηρίαση… Είχαμε πάει σε ψαγμένο εστιατόριο στο Παρίσι, έτσι χωμένο… Μου το έβαλε κάτω από το πιάτο, του λέω ‘τι είναι αυτό καλέ, ψεύτικο;’, γιατί ήμασταν μεγάλη παρέα… Δεν το κατάλαβα! Μου λέει ‘όχι, θα με παντρευτείς;’. Εκείνη την ώρα σηκώθηκαν οι φίλοι μας και φωνάζανε ‘είπε ναι’, σηκώθηκε όλο το μαγαζί…».

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