Η απάντηση της Κατερίνας Καινούργιου σε σχόλια που δέχεται για τα κιλά της.

Με τον δικό της τρόπο θέλησε να απαντήσει η Κατερίνα Καινούργιου σε σχόλια χρηστών των social media που αναφέρονται στην εξωτερική της εμφάνιση και τα κιλά της.

Πιο συγκεκριμένα, η γνωστή παρουσιάστρια, το βράδυ της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, θέλησε να προσθέσει το δικό της σχόλιο κάτω από μία προσωπική της ανάρτηση, όπου ορισμένοι χρήστες αναφέρονταν στα κιλά της.

Η ίδια, ξεκαθάρισε πως αισθάνεται πολύ καλά με το σώμα της και πως μετά από την εγκυμοσύνη και τη γέννηση της κόρης της έχει αλλάξει ο μεταβολισμός της.

Παράλληλα, η Κατερίνα Καινούργιου, έδωσε τη δική της οπτική ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είναι ωραίο να σχολιάζονται τα σώματα των ανθρώπων.

Η απάντηση της Κατερίνας Καινούργιου

«Παιδιά μου, επειδή διαβάζω διάφορα σχόλια για τα κιλά μου και κάποιοι έφτασαν στο σημείο να γράφουν ότι έχω πάθει ανορεξία, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι.

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Είμαι 55 κιλά, νιώθω πολύ καλά με τον εαυτό μου και τρώω κανονικότατα! Μετά τη γέννα άλλαξε ο μεταβολισμός μου και πλέον δεν παίρνω τόσο εύκολα κιλά.

Αυτό όμως που πραγματικά με στενοχωρεί είναι πόσο εύκολα κάποιοι βγάζουν συμπεράσματα για την υγεία ενός ανθρώπου μόνο και μόνο από την εμφάνισή του.

Όπως δεν είναι όμορφο να σχολιάζουμε μια γυναίκα επειδή έχει παραπάνω κιλά, έτσι δεν είναι σωστό να την κρίνουμε επειδή είναι αδύνατη…

Ας σταματήσουμε επιτέλους να ασχολούμαστε με τα σώματα των άλλων. Λίγη καλοσύνη και σεβασμός δεν έβλαψαν ποτέ κανέναν!».