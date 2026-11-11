«Θα πήγαινα για την Ελλάδα, έχω τραγούδια», είπε ο Γιάννης Σαββιδάκης.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου ο Γιάννης Σαββιδάκης, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο.

Ο γνωστός τραγουδιστής κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στην καριέρα του και μεταξύ άλλων, θυμήθηκε τη συμμετοχή του στη Eurovision το 1989.

Τότε ο ερμηνευτής είχε βρεθεί στον Ευρωπαϊκό δοαγωνισμό, έχοντα στο πλευρό του την Φανή Πολυμέρη, με την οποία εκπροσώπησαν την Κύπρο ερμηνεύοντας το τραγούδι «Απόψε ας βρεθούμε».

Η Κύπρος εκείνη την χρονιά είχε κατακτήσει την 11η θέση και είχε ισοφαρίσει με την Ιταλία.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα, ο Γιάννης Σαββιδάκης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχει και πάλι στη Eurovision, με σκοπό να εξυπηρετήσει την Ελλάδα.

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Ο Γιάννης Σαββιδάκης θυμάται τη συμμετοχή του στη Eurovision

Με αφορμή τη συζήτηση, ο Γιάννης Σαββιδάκης, μίλησε για την παρουσία της εμβληματικής Σελίν Ντιόν στη σκηνή της Eurovision, αποκαλύπτοντας παράλληλα ορισμένα λάθη που είχαν γίνει στην εκτέλεση του τραγουδιού με το οποίο εκπροσωπούσαν την Κύπρο.

«Για την Κύπρο, ήρθε η ομάδα του ΡΙΚ, έψαχνε μία ομάδα και βρήκε εμάς. Εμένα και την Φανή Πολυμέρη. Είπαμε ένα τραγούδι του Μάριου Μελετίου ‘ Απόψε ας βρεθούμε’, σε στίχους της γυναίκας του, της Έφης. Τραγουδήσαμε στη Λωζάννη. Την προηγούμενη χρονιά είχε κερδίσει η Σελίν Ντιόν και στην έναρξη της δικιάς μας χρονιάς τραγούδησε η Σελίν Ντιόν, ως είθισται, το ’89… Την είδα την Σελίν Ντιόν, ένα κοριτσάκι, μία κοπελίτσα… Έβγαινε η γυναίκα και κατάπινε τη σκηνή, η φωνή της… Είχαμε και άλλες πολύ καλές συναγωνιζόμενες χώρες τότε και ήταν όλο live…».

Μιλώντας για τη συμμετοχή του στον μουσικό διαγωνισμό, ο Γιάννης Σαββιδάκης, αναφέρθηκε σε ένα λάθος που έγινε επί σκηνής: «Θυμάμαι το μεγάλο λάθος που έκανε ο κιθαρίστας στην εισαγωγή, τεράστιο λάθος… Ο άνθρωπος φοβάται τον Χάρη Ανδρεάδη, τον είχε ψαρώσει ο μαέστρο και τον κοιτάει και έχει βάλει το δάχτυλο σε λάθος θέση. Και στο τέλος έβαλε τα κλάματα…».

Και συμπλήρωσε: «Παρόλο το λάθος η Φανή μπήκε σωστά στον τόνο. Οι πρώτες νότες του τραγουδιού ήταν λάθος όλες… Σε βαθμολογία βγήκαμε δέκατοι, βγήκαμε ενδέκατοι όμως, γιατί ισοβάθμησε η Ελλάδα με την Ιταλία σε βαθμούς… Θα πήγαινα για την Ελλάδα, έχω και τραγούδια πολύ ωραία… Δεν δήλωσα. Το σκέφτομαι σοβαρά για το 2031 μήπως κάνω μία δήλωση. Θέλω να κάνω μία αισθητή παρουσία με αυτό το θέμα…», κατέληξε ο Γιάννης Σαββιδάκης.

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