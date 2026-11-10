Η Κόρα Καρβούνη στο «Στούντιο 4».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης 10 Νοεμβρίου, η ηθοποιός Κόρα Καρβούνη όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο.

Η ηθοποιός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην υποκριτική της πορεία και στον τρόπο που επιλέγει να προσεγγίζει κάποιον ρόλο που καλείται να ενσαρκώσει.

Η ίδια, μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στην εμπειρία που αποκόμισε από την επίσκεψή της στο Δρομοκαΐτειο, όταν με τις απαραίτητες βεβαιώσεις κατάφερε να βρεθεί εκεί προκειμένου να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να ενσαρκώσει έναν συγκεκριμένο ρόλο.

Η Κόρα Καρβούνη στο «Στούντιο 4»

«Δεν έμεινα στο Δρομοκαΐτειο, δεν μπορεί να μείνει κάποιος. Πέρασα δύο ημέρες με έναν ψυχίατρο που μου έφερνε τους ασθενείς να τους παρακολουθήσω και πώς είναι μαζί του και πώς είναι εκτός. Ήταν πολύ σκληρή εμπειρία. Όλο αυτό το έκανα γιατί στην παράσταση ‘Σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας’, έπρεπε να ενσαρκώσω ένα κορίτσι με νοητική στέρηση, αλλά και ψύχωση. Ήταν ένα περίεργο έργο γιατί δεν μας καταδεικνύει από τι έπασχε το παιδί. Έπρεπε να κάνω την έρευνα για να μπορέσω να καταλάβω τι θα φέρω στην πρόβα και στον σκηνοθέτη μου», ανέφερε αρχικά η Κόρα Καρβούνη.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός περιέγραψε ορισμένες αναμνήσεις από την εμπειρία της, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Δεν ήταν εύκολο. Ήταν πολύ δύσκολο γιατί εκεί κατάλαβα ότι η τρέλα είναι μία πολύ λεπτή ίνα. Η ισορροπία είναι πάρα πολύ λεπτή. Είναι ένα κούνημα… το να χάσει κανείς το μυαλό του. Είχα, πραγματικά ανατριχιάσει. Θυμάμαι, όταν έφυγα πήρα το λεωφορείο και όποιον συναντούσα έλεγε ‘Τώρα αυτός μπορεί να είναι τρελός, εγώ μπορεί να είμαι τρελή’. Οι άνθρωποι που συνάντησα μου μιλούσαν με λογική… Αυτό ήταν το ανατριχιαστικό».

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«Στο Δρομοκαΐτειο μπαίνει κανείς με εισαγγελική εντολή… Μετά μάθαινα ας πούμε, ότι ένα παιδί που μιλούσε στο γιατρό και έλεγε ‘Δεν φταίω εγώ, φταίνε οι γονείς μου’. Μετά, μου έλεγε ο γιατρός ότι έχει σκοτώσει τους γονείς του. Αυτός μιλούσε φυσιολογικά, αυτό ήταν το ανατριχιαστικό», σημείωσε μεταξύ άλλων η Κόρα Καρβούνη.

Παράλληλα, η ηθοποιός, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο επιλεγεί να προσεγγίζει τον κάθε ρόλο της: «Όταν πρέπει να κάνουμε κάτι τόσο ακραίο υποκριτικά, χρειάζεται να κάνεις μία έρευνα… Χρειάζεται να γίνει μία έρευνα, να παρατηρηθούν αυτοί οι άνθρωποι, ώστε να μην αποτυπωθούν σαν ‘σκίτσα’. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα. Για κάθε ρόλο, οπωσδήποτε, γίνεται μία εσωτερική έρευνα, μπορείς να εξερευνήσεις και ταινίες… να ψάξεις τον εαυτό σου…».

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