Η ηθοποιός μίλησε για τα συναισθήματά της και την αναδοχή του παιδιού.

Η Ελένη Καρακάση με τον σύντροφό τους, Δημήτρη, πριν από μερικές εβδομάδες έγιναν ανάδοχοι γονείς ενός παιδιού, με την ηθοποιό να δηλώνει ιδιαίτερα χαρούμενη με την τροπή που έχει πάρει η ζωή τους.

«Είναι πολύ μεγάλη χαρά, είναι κάτι που το θέλαμε και το περιμέναμε, που θα το περιμέναμε ακόμα, αλλά έγινε και το χαιρόμαστε», ανέφερε αρχικά η γνωστή ηθοποιός.

Πιο συγκεκριμένα, η Ελένη Καρακάση, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται το πρωί της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου.

Η Ελένη Καρακάση μίλησε για την αναδοχή του παιδιού

Με αφορμή τη συζήτηση, η ηθοποιός μίλησε για τα συναισθήματά της, αναφέροντας ότι δεν έχει αλλάξει η ίδια σαν άνθρωπος, αλλά έχουν αλλάξει οι προτεραιότητές του ζευγαριού, καθώς προστέθηκε ένα νέο μέλος στην οικογένειά τους:

«Η Ελένη ως άνθρωπος, όχι, δεν έχει αλλάξει. Απλά, όλη την φροντίδα και την αγάπη που διοχέτευα στους ανθρώπους δίπλα μου, τη διοχετεύω πολύ περισσότερο σε ένα συγκεκριμένο άτομο».

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Και πρόσθεσε: «Έχουν αλλάξει οι προτεραιότητες μπορώ να πω, δεν έχει αλλάξει κάτι άλλο στη ζωή μου. Είμαι πολύ χαρούμενη».

Παράλληλα, η Ελένη Καρακάση αναφέρθηκε στον σύντροφό της, Δημήτρη, και στον τρόπο με τον οποίο το ταξίδι της αναδοχής παιδιού τους έχει επηρεάσει: «Για εμάς, αυτό το ταξίδι με τον Δημήτρη ήταν μεγάλης αυτογνωσίας. Ήμασταν ένα ζευγάρι που είμαστε καλά. Δηλαδή, νιώθουμε οικογένεια οι δυο μας, με όλους τους ανθρώπους που είναι γύρο μας, ήρθε άλλο ένα μέλος που μεγάλωσε την οικογένειά μας. Αυτό θέλαμε», σημείωσε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

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