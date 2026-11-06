Πώς φτάσαμε να συζητάμε σήμερα για τον Τζος Ο'Κόνορ στο ρόλο του Τζέιμς Μποντ της Amazon.

Και εκεί που πιστεύαμε ότι ο νέος Τζέιμς Μποντ βρέθηκε στο πρόσωπο του Κάλουμ Τέρνερ, έρχεται ο έτερος φιναλίστ και αουτσάιντερ (για κάποιους) Τζος Ο'Κόνορ να ανατρέψει τα πάντα.



Πριν λίγες ημέρες ήταν ο Τζακ Λόουντεν του Slow Horses ο επόμενος Τζέιμς Μποντ της Amazon, πρόσφατα ήταν ο Τέρνερ και τώρα είναι ο Ο'Κόνορ. Αύριο μπορεί να είναι το τέταρτο και μυστικό, μέχρι στιγμής όνομα, που θα φορέσει το σμόκιν του 007.



Κάπως έτσι, όποιος από τους φιναλίστ κερδίσει τελικά τον ρόλο, εμείς (ξένος και ελληνικός Τύπος) μέσα θα έχουμε πέσει!

Θυμίζουμε ότι η 26η ταινία Τζέιμς Μποντ θα έρθει σε σκηνοθεσία Ντενί Βιλνέβ και σε σενάριο του Στίβεν Νάιτ των Peaky Blinders. Θα είναι η πρώτη ταινία Μποντ από τότε που η Amazon ανέλαβε το franchise τον περασμένο Φεβρουάριο, με έναν νέο ηθοποιό στον ρόλο του 007 μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Κρεγκ στην ταινία του 2021 «No Time To Die».

Η αναζήτηση του νέου Τζέιμς Μποντ ξεκίνησε επίσημα τον Μάιο και, σύμφωνα με την παραγωγό Έιμι Πασκάλ, ο ηθοποιός θα αποκαλυφθεί πριν από το τέλος της χρονιάς που διανύουμε.

Τον περασμένο μήνα, μια αναφορά υποστήριξε ότι τρεις ηθοποιοί ήταν υποψήφιοι για τον ρόλο: ο Τζέικομπ Ελόρντι, ο Τζακ Λόουντεν και ένας τρίτος ηθοποιός του οποίου το όνομα δεν είχε αποκαλυφθεί. Στη συνέχεια, ένα άλλο ρεπορτάζ ανέφερε ότι οι τελικές δοκιμές πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα με τέσσερις ηθοποιούς, συμπεριλαμβανομένων των Λόουντεν, Κάλουμ Τέρνερ και Τζος Ο΄Κόνορ.

Τώρα η εφημερίδα The Sun αναφέρει ότι ο Τζος Ο' Κόνορ έχει επιλεγεί για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ένας από τους συμπρωταγωνιστές του στην παράσταση του West End, Golden Boy, φέρεται να αποκάλυψε τα νέα ενώ έπιναν τα ποτά τους στην παμπ, The French Laundry του Λονδίνου.

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«Από το πουθενά, και μετά από μερικά ποτήρια μπύρας τα στόματα άνοιξαν λέγοντας ότι ο Τζος ήταν ο επόμενος Τζέιμς Μποντ», είπε η πηγή της The Sun. «Είπα ότι ήταν καθαρή εικασία αλλά επέμεναν ότι ήταν ο Τζος. Είπαν ότι τους είχε εμπιστευτεί ο ίδιος ότι είχε πάρει τον ρόλο όταν το καστ του Golden Boy βγήκε για να γιορτάσει το τέλος των παραστάσεων, την Ημέρα των Νεκρών».

«Ήμουν κατάπληκτος που αυτό το άτομο μίλησε τόσο ανοιχτά για όλα αυτά», πρόσθεσε η πηγή. «Αλλά προφανώς ήταν πολύ περήφανοι για τον Τζος και το τι θα σήμαινε για την καριέρα του το να πάρει τον ρόλο του Μποντ».



Πρέπει να σημειωθεί ότι η Amazon δεν επιβεβαιώνει τίποτα από όσα έχουν ακουστεί για τα παραπάνω ονόματα, για αυτό οι θαυμαστές του κάθε ηθοποιού δεν πρέπει να βιαστούν να πανηγυρίσουν μέχρι να ακούσουν τις επίσημες ανακοινώσεις...