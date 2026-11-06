Το Burdett Group διαθέτει περισσότερες από πέντε δεκαετίες εμπειρίας στον κλάδο, εξυπηρετώντας πελάτες σε ολόκληρη την πολιτεία της Βικτώριας.

Η Holcim, μητρική του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, ολοκλήρωσε την εξαγορά του Burdett Group, ενισχύοντας την παρουσία της στον τομέα των αδρανών υλικών και της κυκλικής δόμησης στην Αυστραλία, μια αγορά με ιδιαίτερα ελκυστικές προοπτικές ανάπτυξης. Με δραστηριότητα στην ταχέως αναπτυσσόμενη μητροπολιτική περιοχή της νοτιοανατολικής Μελβούρνης, το Burdett Group αποτελεί κορυφαίο προμηθευτή αδρανών υλικών, ανακυκλωμένων υλικών από απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων, καθώς και άμμου.

Ο Khaled El Dokani, Επικεφαλής της Περιφέρειας Ασίας, Μέσης Ανατολής και Αφρικής της Holcim, δήλωσε: «Η εξαγορά του Burdett Group ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στρατηγική NextGen Growth 2030 της Holcim, η οποία δίνει έμφαση στις επενδύσεις σε αγορές με τις πλέον ελκυστικές προοπτικές ανάπτυξης. Το Burdett Group διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στον τομέα της κυκλικής δόμησης, δραστηριοποιείται στην αναπτυσσόμενη μητροπολιτική περιοχή της Μελβούρνης και κατέχει ηγετική θέση στην περιφερειακή αγορά προμήθειας αδρανών και άλλων πρώτων υλών. Καλωσορίζω θερμά τους περισσότερους από 120 εργαζομένους της εταιρείας στην οικογένεια της Holcim και προσβλέπω στη νέα κοινή μας πορεία ανάπτυξης».

Με έτος ίδρυσης το 1972, το Burdett Group διαθέτει περισσότερες από πέντε δεκαετίες εμπειρίας στον κλάδο, εξυπηρετώντας πελάτες σε ολόκληρη την πολιτεία της Βικτώριας και καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, από έργα υποδομής και βιομηχανικές εγκαταστάσεις έως κτιριακά έργα.

Η εξαγορά αποτελεί ένα ακόμη στρατηγικό βήμα προς την επίτευξη του στόχου της Holcim, στο πλαίσιο της στρατηγικής NextGen Growth 2030, για ανακύκλωση περισσότερων από 20 εκατομμύρια τόνων υλικών από απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων ετησίως, σε παγκόσμιο επίπεδο, έως το 2030. Παράλληλα, ενισχύει την περαιτέρω αξιοποίηση και ανάπτυξη της τεχνολογίας κυκλικής δόμησης ECOCycle¹, επιταχύνοντας τη μετάβαση σε ένα πιο κυκλικό και βιώσιμο κατασκευαστικό μοντέλο.