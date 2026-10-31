Η νέα πρόταση έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο για την εταιρεία, καθώς η μετοχή της έχει υποχωρήσει περίπου 26% από τις αρχές του 2026.

Πρόταση εξαγοράς ύψους 1,4 δισ. δολαρίων για τη γνωστή αλυσίδα ταχυφαγείων Wendy’s κατέθεσε ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Νέλσον Πελτζ, σε συνεργασία με άλλους επενδυτές, καθώς η εταιρεία αντιμετωπίζει σημαντικές οικονομικές προκλήσεις και πιέσεις στις πωλήσεις της.

Η επενδυτική εταιρεία Trian Fund Management του Πελτζ, η οποία μαζί με συνδεδεμένα μέρη κατέχει το 16,3% της Wendy’s, ηγείται της πρότασης που προβλέπει την καταβολή 7,35 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά.

Η προσφορά αντιπροσωπεύει τίμημα περίπου 20% υψηλότερο από την τιμή κλεισίματος της μετοχής την Τρίτη (27/10), προκαλώντας άνοδο έως και 17,3% στη χρηματιστηριακή της αξία.

Η Wendy’s επιβεβαίωσε ότι έλαβε την πρόταση, διευκρινίζοντας ότι ανεξάρτητη επιτροπή θα την αξιολογήσει, χωρίς ωστόσο να υπάρχει εγγύηση ότι η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί.

Γιατί οι επενδυτές θέλουν να εξαγοράσουν τη Wendy’s

Η Trian υποστηρίζει ότι η αλυσίδα βρίσκεται σε «κρίσιμο σταυροδρόμι», καθώς αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό, υψηλό κόστος πρώτων υλών και μειωμένη καταναλωτική δαπάνη.

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Οι Αμερικανοί καταναλωτές περιορίζουν ολοένα περισσότερο τις επισκέψεις τους σε εστιατόρια, γεγονός που επηρεάζει ιδιαίτερα τις αλυσίδες γρήγορης εστίασης.

Τον Αύγουστο, η Wendy’s απέσυρε τις ετήσιες οικονομικές προβλέψεις της, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Μπομπ Ράιτ να παραδέχεται ότι η εταιρεία δεν αποδίδει σύμφωνα με τις δυνατότητές της.

Παράλληλα, το καθαρό χρέος της ανερχόταν σε περίπου 2,4 δισ. δολάρια στα τέλη Ιουνίου.

«Πιστεύουμε ότι η ιδιωτική ιδιοκτησία αποτελεί την καλύτερη επιλογή και προσφέρει τα μακροπρόθεσμα κεφάλαια που απαιτούνται για την ανάκαμψη της επιχείρησης», ανέφερε η επενδυτική ομάδα σε επιστολή προς τη διοίκηση.

Στο επενδυτικό σχήμα συμμετέχουν επίσης ο όμιλος Flynn Group και οι εταιρείες BlueFive Capital και Sixth Street Partners. Ο Flynn Group διαχειρίζεται περισσότερα από 340 εστιατόρια Wendy’s, αποτελώντας έναν από τους μεγαλύτερους συνεργάτες franchise της αλυσίδας στις ΗΠΑ.

Μια επιχειρηματική σχέση σχεδόν 20 ετών

Η σχέση της Wendy’s με την Trian διαρκεί σχεδόν δύο δεκαετίες, με στελέχη και μέλη της οικογένειας Πελτζ να έχουν συμμετάσχει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Μάλιστα, η Trian είχε εξετάσει αντίστοιχη εξαγορά το 2022, εγκαταλείποντας τελικά τα σχέδιά της το 2023.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η αποχώρηση της Wendy’s από το χρηματιστήριο θα μπορούσε να διευκολύνει μια μακροχρόνια προσπάθεια αναδιάρθρωσης, μακριά από τις πιέσεις των επενδυτών για άμεσα αποτελέσματα.

Πηγή reuters.com