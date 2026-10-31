Το πρώτο παρασκήνιο από το Πολιτικό Συμβούλιο- ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

«Να λέτε πως ο Τσίπρας διέλυσε την αριστερά». Την «ντιρεκτίβα» αυτή ανέφερε σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τη Χαριλάου Τρικούπη να κλιμακώνει την επίθεσή του στην ΕΛΑΣ με στόχο τη μείωση της διαφοράς στις προσεχείς δημοσκοπήσεις. Η «επιχειρηματολογία» πως ο Τσίπρας «διέλυσε την αριστερά» έχει πολλαπλή στόχευση.

Πρώτα απ΄όλα να δημιουργήσει πρόβλημα σε αμφιταλαντευόμενους ψηφοφόρους της αριστεράς και να μην προσεγγίσουν και (κυρίως) να μην ψηφίσουν την ΕΛΑΣ.

Δεύτερον, να ενισχύσει τον ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να εμφανίζεται ότι η Κουμουνδούρου ότι μπορεί να μπει στη Βουλή και να κόβει ψήφους προς την Αμαλίας, αλλά και να δυναμώνει κατ΄ αυτόν τον τρόπο το «αντι-Τσίπρας μέτωπο» που θέλει η Χαριλάου Τρικούπη να ξαναδημιουργηθεί στην πολιτική ζωή της χώρας.

Τρίτον, να καταστεί πιο ισχυρή η «υγειονομική ζώνη» που στήνει στα αριστερά του το ΠΑΣΟΚ ώστε να μηδενιστεί η πιθανότητα διαρροών προς την ΕΛΑΣ. Σε κάθε περίπτωση κεντρικός στόχος της Χαριλάου Τρικούπη που στοχεύει στη δεύτερη θέση είναι όχι τόσο η αύξηση των δυνάμεών της καθώς κάτι τέτοιο δεν προχωράει, αλλά η στασιμότητα της δύναμης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Εν τω μεταξύ εντύπωση προκαλεί ότι στο Πολιτικό Κέντρο την Παρασκευή δεν προσήλθαν κορυφαία στελέχη, όπως ο Παύλος Γερουλάνος και ο Χάρης Δούκας, ενώ η Άννα Διαμαντοπούλου δεν έλαβε το λόγο!

Κάποιοι, μάλιστα, συνεκτιμώντας τη στάση «δελφίνων» το τελευταίο διάστημα κάνουν λόγο ακόμα και για «λευκή απεργία» λεγόμενων «πρωτοκλασσάτων» στελεχών.