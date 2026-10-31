Η αποκάλυψη για τη μητρότητα και ο γάμος που δεν έχει προλάβει να ετοιμάσει.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μίλησε ανοιχτά για τον γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη, αλλά και για το ενδεχόμενο να αποκτήσει παιδί, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό OK! και τον Νίκο Γεωργιάδη.

Η παρουσιάστρια του GNTM αποκάλυψε ότι, παρότι έχει ήδη αρραβωνιαστεί με τον σύντροφό της, οι προετοιμασίες για τον γάμο δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει, καθώς οι επαγγελματικές υποχρεώσεις και των δύο δεν τους αφήνουν τον απαραίτητο χρόνο.

Όπως εξήγησε, επιθυμία τους είναι να πραγματοποιήσουν μια διακριτική τελετή, μακριά από τη δημοσιότητα, με την παρουσία μόνο των πιο κοντινών τους ανθρώπων.

«Δεν έχω προλάβει να κάνω τις ετοιμασίες. Μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά δεν έχουμε χρόνο με τον Γιάννη. Θέλουμε να το κάνουμε οι δυο μας με αγάπη, να είναι κάτι πολύ προσωπικό, για λίγους και καλούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύουν να ακολουθήσουν τις τάσεις των γάμων με εντυπωσιακές χορογραφίες, καθώς ο σύντροφός της είναι ιδιαίτερα ντροπαλός.

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«Χορευτικό σίγουρα δεν θα κάνουμε, μη σου πω ότι δεν θα χορέψουμε καν, γιατί ο Γιάννης ντρέπεται πάρα πολύ», σχολίασε με χιούμορ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η απάντησή της όταν ρωτήθηκε εάν αισθάνεται έτοιμη να γίνει μητέρα.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου παραδέχθηκε ότι στο παρελθόν δεν ένιωθε πως είχε τις κατάλληλες συνθήκες για να αποκτήσει παιδί, κυρίως εξαιτίας της πίεσης της καθημερινότητας και της ψυχολογικής της κατάστασης.

Πλέον, ωστόσο, βλέπει διαφορετικά το συγκεκριμένο ενδεχόμενο και αισθάνεται περισσότερο έτοιμη να προχωρήσει σε αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής της.

«Νομίζω τώρα αρχίζω να νιώθω πιο κοντά σε αυτό. Δεν θέλω να το γρουσουζέψω. Αν είναι θέλημα Θεού, με χαρά να έρθει», δήλωσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο της μητρότητας.