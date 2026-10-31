Πού θα πέσει το περισσότερο νερό έως την Τετάρτη.

Βροχερό θα είναι το σκηνικό του καιρού σε αρκετές περιοχές της χώρας κατά το πρώτο τετραήμερο του Νοεμβρίου, με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά να επισημαίνει ότι οι αναμενόμενες βροχοπτώσεις θα είναι σε πολλές περιπτώσεις ευεργετικές, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας.

Σε ανάρτησή του, ο Θοδωρής Κολυδάς παρουσιάζει τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του ευρωπαϊκού μοντέλου ICON-EU, σύμφωνα με τα οποία από την Κυριακή 1 έως και την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου αναμένονται αξιόλογα ύψη βροχής σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ο μετεωρολόγος υπογραμμίζει ότι κάθε μεταβολή του καιρού δεν πρέπει αυτομάτως να χαρακτηρίζεται ως κακοκαιρία, καθώς οι βροχές αποτελούν φυσιολογικό χαρακτηριστικό της εποχής και μπορούν να συμβάλουν θετικά στην αντιμετώπιση της ανομβρίας.

«Καλές και ευεργετικές βροχές αναμένονται το επόμενο τετραήμερο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι κάθε νέα μεταβολή του καιρού πρέπει να χαρακτηρίζεται και ως κακοκαιρία» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει: «Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του ICON-EU, από την Κυριακή 1 έως και την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου διαμορφώνονται συνθήκες για αξιόλογες βροχοπτώσεις, με διαφοροποιήσεις τόσο στη γεωγραφική κατανομή όσο και στην έντασή τους.

{https://x.com/KolydasT/status/2116450205381922911}

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Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, οι βροχές εμφανίζονται σε αρκετές περιοχές, με μεγαλύτερη έμφαση σε τμήματα της βόρειας και ανατολικής χώρας. Το τοπικό μέγιστο του χάρτη φτάνει περίπου τα 64 mm.

Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, οι βροχοπτώσεις αποκτούν μεγαλύτερη έκταση, επηρεάζοντας σημαντικό μέρος της δυτικής, κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, αλλά και περιοχές του ανατολικού Αιγαίου. Το μοντέλο εμφανίζει τοπικά μέγιστα κοντά στα 88 mm.

Την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, η αστάθεια διατηρείται, με αξιόλογες βροχές κυρίως στα βόρεια, τα δυτικά και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά. Το μεγαλύτερο προβλεπόμενο ύψος προσεγγίζει τα 84 mm.

Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, διαφαίνεται σταδιακή εξασθένηση και περιορισμός των φαινομένων, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να εμφανίζονται κυρίως στη βόρεια χώρα και τοπικό μέγιστο κοντά στα 38 mm».

Παράλληλα, ο Θεόδωρος Κολυδάς υποστήριξε ότι: «Παρά τα αξιόλογα τοπικά μέγιστα, η γενική εικόνα δεν δικαιολογεί από μόνη της τον χαρακτηρισμό αυτής της μεταβολής ως νέας γενικευμένης κακοκαιρίας. Τα μεγαλύτερα ύψη είναι τοπικά και δεν χαρακτηρίζουν το σύνολο των περιοχών που θα δεχθούν βροχές. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι απουσιάζουν οι κίνδυνοι. Ακόμη και βροχοπτώσεις μέτριας έντασης μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα σε περιοχές με ανεπαρκείς υποδομές απορροής, φραγμένα φρεάτια ή ήδη επιβαρυμένα δίκτυα, ιδιαίτερα εάν εκδηλωθούν σε μικρό χρονικό διάστημα. Επομένως, χρειάζεται προσοχή εκεί όπου υπάρχουν γνωστές ευπάθειες, χωρίς όμως να καλλιεργείται αδικαιολόγητη ανησυχία.

Το νερό είναι ευλογία και οι βροχές είναι καλοδεχούμενες. Είναι απαραίτητες για τον εμπλουτισμό των υδατικών αποθεμάτων, τη γεωργία και το φυσικό περιβάλλον. Το ζητούμενο δεν είναι να αντιμετωπίζουμε κάθε βροχή ως απειλή, αλλά να διαθέτουμε τις κατάλληλες υποδομές ώστε να αξιοποιούμε τα οφέλη της και να περιορίζουμε τους κινδύνους. Ας μη βαφτίζουμε, λοιπόν, κάθε φθινοπωρινή μεταβολή «κακοκαιρία». Ας μάθουμε να ξεχωρίζουμε την ευεργετική βροχή από τα πραγματικά επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα».