O 46χρονος έβαλε φωτιά σε σπίτι και αυτοκίνητα τριών πρώην συντρόφων του στη Γλυφάδα.

Στη Λευκάδα εντοπίστηκε και συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου ένας 46χρονος Αρχικελευστής του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος κατηγορείται ότι πραγματοποίησε τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σε Γλυφάδα με στόχο πρώην συντρόφους του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο υπαξιωματικός φέρεται να ξεκίνησε τη δράση του στις 02:10 τα ξημερώματα, όταν προκάλεσε πυρκαγιά σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας στη Γλυφάδα. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο εσωτερικό της κατοικίας, ενώ έσπασε και ο υαλοπίνακας της μπαλκονόπορτας. Στο υπνοδωμάτιο εντοπίστηκε δοχείο με βενζίνη, ενώ βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας φέρεται να έχει καταγράψει τις κινήσεις του κατηγορούμενου.

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Σχεδόν την ίδια ώρα, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για φωτιά σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα σε κοντινή περιοχή της Γλυφάδας. Τα οχήματα ανήκαν σε άλλη πρώην σύντροφο του 46χρονου και στον νυν σύντροφό της. Περίπου δύο ώρες αργότερα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο υπαξιωματικός φέρεται να πυρπόλησε ακόμη ένα όχημα, ιδιοκτησίας διαφορετικής πρώην συντρόφου του, στο Νέο Ηράκλειο. Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση των περιστατικών και των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι εμπρηστικές επιθέσεις.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 46χρονος υπηρετεί ως υπαξιωματικός στο Πολεμικό Ναυτικό και έχει διατελέσει μέλος των Ομάδων Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ). Παράλληλα, φέρεται να είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Τρίτη εμπρηστική επίθεση στο Νέο Ηράκλειο

Το τρίτο περιστατικό καταγράφηκε στις 04:38, στην οδό Κρήτης, στο Νέο Ηράκλειο. Εκεί εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αυτοκίνητο, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς. Οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε δεύτερο σταθμευμένο όχημα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές. Το αυτοκίνητο που καταστράφηκε ανήκει σε 49χρονη γυναίκα, η οποία, διατηρούσε επίσης στο παρελθόν σχέση με τον 46χρονο.

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