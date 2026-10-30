Ο 46χρονος, εκτός από υπαξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, έχει διατελέσει και μέλος των Ομάδων Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ).

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψη 46χρονου, ο οποίος αναζητείται για τρία περιστατικά πυρκαγιάς σε κατοικία και οχήματα, που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Γλυφάδα και το Νέο Ηράκλειο. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο 46χρονος είναι πρώην σύντροφος τριών γυναικών που συνδέονται με τα περιστατικά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 02:10 ο 46χρονος, ο οποίος είναι στέλεχος του Πολεμικού Ναυτικού, φέρεται να εισήλθε στο διαμέρισμα της 36χρονης πρώην συντρόφου του, που βρίσκεται στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Βυζαντίου στη Γλυφάδα και προκάλεσε πυρκαγιά. Από τη φωτιά προκλήθηκαν φθορές στο εσωτερικό της κατοικίας, ενώ έσπασε και η τζαμαρία της μπαλκονόπορτας. Στο υπνοδωμάτιο εντοπίστηκε δοχείο με βενζίνη.

Λίγα λεπτά αργότερα ο 46χρονος φέρεται να μετέβη στην οδό Νυμφών, επίσης στη Γλυφάδα, όπου έβαλε φωτιά σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές στα εμπρόσθια μέρη τους. Το ένα αυτοκίνητο ανήκει σε 55χρονη πρώην σύντροφο του φερόμενου δράστη και το άλλο ΙΧ ανήκει στον νυν σύντροφο της 55χρονης. Στο σημείο εντοπίστηκαν από την Πυροσβεστική δύο στουπιά πάνω στα καπό των οχημάτων.

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Και τρίτη εμπρηστική επίθεση σε πρώην σύντροφό του

Λίγο αργότερα, στις 04:38, στην οδό Κρήτης στο Νέο Ηράκλειο, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αυτοκίνητο, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε δεύτερο σταθμευμένο όχημα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές. Το όχημα που καταστράφηκε ολοσχερώς ανήκει σε 49χρονη, η οποία επίσης στο παρελθόν ήταν σύντροφος του 46χρονου.

Επιπλέον, κατά τις ίδιες πηγές, ο 46χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 46χρονος, εκτός από υπαξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, έχει διατελέσει και μέλος των Ομάδων Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ).

Για τα περιστατικά διενεργούν έρευνες τα Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας και Ηρακλείου.

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