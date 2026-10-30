Ορατό το ενδεχόμενο μερικής αποδέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών της Ρizza Fan προκειμένου να λειτουργήσουν εκ νέου τα καταστήματα της επιχείρησης.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επαφές του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου ε.τ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη, με εκπροσώπους της διοίκησης της αλυσίδας Pizza Fan, με βασικό στόχο να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για την επαναλειτουργία των καταστημάτων της επιχείρησης.

Ορατό το ενδεχόμενο μερικής αποδέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών της Ρizza Fan προκειμένου να λειτουργήσουν εκ νέου τα καταστήματα της επιχείρησης. Το σχετικό αίτημα εκπροσώπων της εταιρείας εξετάζει ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Τέσσερις μόλις ημέρες μετά τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων για την υπόθεση της φορολογικής απάτης στην Ρizza Fan, για την οποία προφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Κωνσταντίνος Αντάρας, αρχίζει να αχνοφαίνεται κάποια ελπίδα επαναλειτουργίας των καταστημάτων που έβαλαν λουκέτο.

Αποδεσμεύονται λογαριασμοί

Αν και η εντολή δέσμευσης από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, εξαιρούσε από την αρχή τους λογαριασμούς μισθοδοσίας των εργαζομένων οι οποίοι ανέρχονται σε περίπου 2.500, τώρα φαίνεται πως επανεξετάζεται η αποδέσμευση και άλλων λογαριασμών ούτως ώστε να λειτουργήσουν και πάλι τα καταστήματα.

Εκπρόσωποι της εταιρείας απευθύνθηκαν ήδη στον επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής, Χαρ. Βουρλιώτη, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο στο οποίο έχουν οδηγηθεί εργαζόμενοι, προμηθευτές αλλά και όσοι έχουν εκκρεμείς λογαριασμούς με την εταιρεία που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να πληρωθούν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αμέσως ξεκίνησαν απανωτές συναντήσεις διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης με τον κ. Βουρλιώτη, στην προσπάθεια αναζήτησης λύσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επικεφαλής της Αρχής είναι θετικός στην αποδέσμευση συγκεκριμένων τραπεζικών λογαριασμών, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι από αυτούς θα καλυφθούν οι υποχρεώσεις των καταστημάτων για τη μισθοδοσία των εργαζομένων, τις ασφαλιστικές τους εισφορές τις οφειλές προς τους προμηθευτές, τα λειτουργικά τους έξοδα κλπ.

Στόχος είναι πάντως, να μπορέσουν να βγουν τα λουκέτα και τα καταστήματα να ανοίξουν ξανά.