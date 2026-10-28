Αν οι αρμοδιοι μηχανισμοι ειχαν κανει τη δουλεια τους εγκαιρα και σωστα και το δημοσιο ταμειο θα ηταν οφελημενο αλλα και οι ζωες απλων ανθρωπων δε θα ειχαν τιναχτει στον αερα.

23 συλληφθεντες, 2500 χιλιαδες απολυθεντες. Τα μεγαλα ψαρια ακολουθουνταν παντα απο μικρα. Καποια μαλιστα εκ των μικρων ψαριων ,οπως προκυπτει απο τα στοιχεια που εχουν δοθει στη δημοσιοτητα, επεσημαιναν τις παρανομιες του λογισμικου χωρις ωστοσο να μπορουν να επιβαλουν τη θεση τους. Ανθρωποι που επενδυσαν, δανειστηκαν για να στησουν μια επιχειρηση franchise αυτη τη στιγμη αδυνατουν να λειτουργησουν τις επιχειρησεις τους γιατι το λογισμικο της αλυσιδας ειναι κλειδωμενο.

Η μεσαια επιχειρηματικοτητα πληττεται ανεπανορθωτα απο την ανικανοτητα των ελεγκτικων φορολογικων μηχανισμων να παρεμβουν εγκαιρα και στοχευμενα. Εργαζομενοι με βασικο μισθο δε θα ειναι σε θεση να κανουν ενα δωρο στα παιδια τους αυτα τα Χριστουγεννα. Η ψαρια του ελληνικου FBI ειχε μεσα καθε λογης ψαρι.

Απο καρχαρια εως μαριδα. Η μαριδα παντα ασφυκτια πρωτη.... Η πολιτεια οφειλει να προσεγγιζει τα ζητηματα αυτα οχι με ορους εντυπωσιασμου αλλα συνεσης , προσοχης και ενσυναισθησης των συνεπειων των ενεργειων της.

Αν οι αρμοδιοι μηχανισμοι ειχαν κανει τη δουλεια τους εγκαιρα και σωστα και το δημοσιο ταμειο θα ηταν οφελημενο αλλα και οι ζωες απλων ανθρωπων δε θα ειχαν τιναχτει στον αερα. Οι σαρρωτικες δεσμευσεις εταιρικων λογαριασμων τα τελευταια χρονια που διαφημιζονται ως επιτυχια της αρχης για το ξεπλυμα συνιστουν ταφοπλακα στην επιχειρηματικη ζωη της χωρας αφου οδηγουν στο προωρο τελος επιχειρησεων που ακομα κι αν καποτε δικαιωθουν ενωπιον των ποινικων δικαστηριων η αποδεσμευση των κεφαλαιων τους δεν αναστησει τις επιχειρησεις τους.

Η ποινικοποιηση, τα περιπολικα, οι χειροπεδες, οι ολονυχτιες απολογιες, οι καμερες, οι ανεπιτρεπτες δηλωσεις κυβερνητικων αξιωματουχων επι εν εξελιξει υποθεσεων αναδεικνυουν ενα κρατος μη σοβαρο στο οποιο οι πολιτες ζουν υπο διαρκες καθεστως αβεβαιοτητας, καταβαλλοντας συχνα το τιμημα των παρανομιων τριτων ισχυρων. 23 συλληψεις, μια προφυλακιση και 2.500 (αν υπολογισουμε οικογενειες πολλοι περισσοτερες) προφυλακισμενες ζωες χωρις ελπιδα και με την επιβολη του περιοριστικου ορου της αμεσης εγκαταλειψης της χωρας για μια καλύτερη ζωη....

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ε.Σ.